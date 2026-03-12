И Мелони им се придружи на оние во Европа што ја критикуваат војната на Трамп во Иран

Италијанската премиерка Џорџа Мелони во средата се придружи на растечката европска реакција против нападите на САД и Израел врз Иран.

Лидерката на десницата го упати својот најсилен осуд на војната досега во обраќањето пред парламентот во Рим, опишувајќи ја воената кампања што се одвива на Блискиот Исток како дел од растечкиот тренд на интервенции „надвор од опсегот на меѓународното право“, а истовремено ја призна заканата што Техеран ја претставува за регионалната безбедност.

Во текот на изминатата недела, шпанскиот премиер Педро Санчез, францускиот претседател Емануел Макрон и холандскиот премиер Роб Јетен сигнализираа различен степен на противење на војната што ја водат САД и Израел против клерикалниот режим на Техеран.

Промената на тонот на Мелони беше впечатлива од лидерка која изгради репутација како еден од најдоверливите сојузници на САД во Европа и се поблиску до тие колеги европски тешкаши (со значаен исклучок на германскиот канцелар Фридрих Мерц). Нејзината критика доаѓа во време кога војната ги зголемува цените на нафтата, со последици за европските граѓани што ги полнат своите автомобили со бензин.

Санчез е единствениот лидер на ЕУ кој директно го предизвика американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната, нарекувајќи ја неоправдана, опасна и нелегална.

Како одговор, Трамп ја критикуваше шпанската влада како „ужасна“ и „непријателска“ и се закани дека ќе ја прекине целата трговија со четвртата најголема економија во ЕУ.

Холандскиот премиер Роб Јетен во петокот рече дека нападите на САД и Израел врз Иран биле „надвор од рамките на меѓународното право“, додека францускиот претседател Емануел Макрон минатата недела рече дека нападите биле спроведени „надвор од меѓународното право“ и дека Париз „не може да ги одобри“.

Покритичкиот тон на Мелони е исто така одраз на притисоците поблиску до дома.

Воздушните напади врз Иран се покажаа како длабоко непопуларни во Италија, каде што јавното мислење е претежно непријателски настроено кон можноста да биде вовлечена во уште еден конфликт на Блискиот Исток.

И со тоа што владата се приближува кон политички чувствителен референдум за судските реформи, кој сè повеќе станува плебисцит за коалицијата на Мелони, премиерката сега се соочува со деликатната задача да ги одржи своите трансатлантски сојузи, а истовремено да одговори на домашните тензии.

Се чини дека Мелони несомнено, но претпазливо, се препозиционира на страната на воздржаноста. Во своите забелешки, таа го осуди бомбардирањето на женското училиште во кое загинаа 168 лица како „масакр“ и побара брзо да се утврди одговорноста. Повеќе медиуми објавија дека училиштето веројатно било погодено од американски напад.

Мелони, исто така, се обиде да го спореди својот став за заедничката употреба на американско-италијанските бази со оној на Санчез, кој отворено ја осуди војната и беше пофален од италијанската опозиција.

Прашањето дали американските сили би можеле да користат заеднички бази во Италија за поддршка на нападите врз Иран стана особено чувствително домашно прашање. Мелони инсистираше дека базите се користат само за логистички и технички цели според договорите потпишани во 1950-те – не за започнување напади – бидејќи употребата на италијанските воздухопловни бази за воени напади би барала експлицитно овластување од парламентот.

Мелони рече дека нејзините и ставовите на Санчез – дека базите нема да се користат за започнување напади врз Иран, на пример – се перцепираат различно и покрај тоа што се исти. „Ме зачудува што истите луѓе [италијанската опозиција] ја осудуваат оваа одлука во нашата нација и ја фалат во Шпанија“, рече таа.