И Франција како и Велика Британија нема да се приклучи на американската блокада на Ормуската Теснина

Лидерите на Франција и Велика Британија, Емануел Макрон и Кир Стармер, денеска објавија дека нема да се мешаат во планот на американскиот претседател Доналд Трамп за блокирање на Ормуската Теснина.

Францускиот претседател Емануел Макрон во најава на платформата X изјави дека земјата ќе организира конференција со Велика Британија и други држави за создавање мултинационална мисија за враќање на пловидбата во тој дел од светот.

„Оваа строго одбранбена мисија, одвоена од завојуваните страни, ќе биде распоредена штом ситуацијата ќе дозволи“, рече Макрон.

Велика Британија работи на начини за намалување на премиите за осигурување за бродовите што минуваат низ Теснината по прекинот на борбите, според висок европски функционер.