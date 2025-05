Хрватска и Словенија не се пласираа во финалето на Евросонг 2025 (видео)

По првото полуфинале од Сент Јакобшале во Базел, синоќа, познати се првите десет финалисти од 15 учесници, кои ќе се приклучат на Големата петорка- Фанција, Шпанија, Германија, Велика Британија, Италија и домаќинот Швајцарија. Тоа се Норвешка, Албанија, Шведска, Исланд, Холандија, Полска, Сан Марино, Естонија, Португалија и Украина. Хрватска и Словенија, како земји од Балканот, не се пласираа во големото финале.

Првите 10 полуфиналисти:

🇳🇴 Norway | Kyle Alessandro – Lighter

🇦🇱 Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

🇸🇪 Sweden | KAJ – Bara Bada Bastu

🇮🇸 Iceland | VÆB – RÓA

🇳🇱 Netherlands | Claude – C’est La Vie

🇵🇱 Poland | Justyna Steczkowska – GAJA

🇸🇲 San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

🇪🇪 Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

🇵🇹 Portugal | NAPA – Deslocado

🇺🇦 Ukraine | Ziferblat – Bird of Pray

Овие земји не се квалификуваа:

🇸🇮 Slovenia | Klemen – How Much Time Do We Have Left

🇧🇪 Belgium | Red Sebastian – Strobe Lights

🇦🇿 Azerbaijan | Mamagama – Run With U

🇭🇷 Croatia | Marko Bošnjak – Poison Cake

🇨🇾 Cyprus | Theo Evan – Shh

Извлекување за Големото финале

По шоуто во живо од Првото полуфинале, секој уметник можеше да извлече во кој дел од Големото финале ќе настапи. Изборите беа да настапат во првото полувреме, во второто полувреме или опција по избор на продуцентот – што значи дека домаќинот SRG SSR може да одлучи на која позиција од редоследот на настапи ќе се најде.

Резултатите од извлекувањето беа:

Како се гласаше?

Резултатот од полуфиналето беше одреден преку телегласање. Телегласањето се одржа за време на преносот во живо на шоуто. 15-те земји учеснички, како и Швајцарија, Шпанија и Италија, гласаа во ова полуфинале.

10-те успешни квалификанти ќе им се придружат на квалификантите од второто полуфинале (во четврток, 15 мај), како и на „Големата 5“ плус актуелниот шампион Швајцарија, во големото финале во сабота, 17 мај. (EБУ)