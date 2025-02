Хекман се повлече од актерството во 2004 година од здравствени причини: Моето срце повеќе не може да издржи

Филмскиот џин Џин Хекман, е пронајден мртов во својот дом во Санта Фе, Ново Мексико, заедно со неговата сопруга, пијанистката Бетси Аракава и кучето.

Од актерството се повлече во 2004 година, на 74-годишна возраст. Како причина тој ги наведе здравствените проблеми. „Работата е многу стресна за мене“, рече тој тогаш, за да објасни пет години подоцна дека „стрес-тестотј беше последната капка“.

„Докторот ми рече дека моето срце не е во состојба да го ставам под стрес“, додаде тој.

Неговата последна филмска улога беше во комедијатаWelcome To Mooseportво 2004 година заедно со Кристин Барански.

Кариерата ја започна пред 70 години

Хакмен ја започна својата актерска кариера пред 70 години, кога се приклучи на Playhouse во Пасадена. Во 1971 година, тој ја освои наградата Оскар за најдобар актер за неговата улога како њујоршкиот детектив Џими Попај Дојл во „Француската врска“. Во 1978 година, тој го играше Лекс Лутор во Супермен.

1990-тите му го донесоа вториот Оскар, освојувајќи ја најдобрата споредна машка улога за улогата на садистичкиот шериф Бил Дагет во филмот „Непростено“ од 1992 година.

Деценијата ја заокружи глумејќи во Narrow Margin (1990), Geronimo: An American Legend (1993), The Firm (1993), The Chamber (1996), Wyatt Earp (1994), The Quick And The Dead (1995), Crimson Tide (1995), Get Shorty (1996) и Enemy Of The State (1998).

Тој исто така беше активен во раните 2000-ти со улоги во Behind Enemy Lines (2001), Heist (2001), Runaway Jury (2003), па дури и освои Златен глобус за најдобар актер.