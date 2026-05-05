„Харибо“ со рекордна продажба: Се купуваат гумени бомбони место чоколадо – промена на навиките

Германскиот производител на гумени мечиња Харибо постигна рекордна продажба минатата година, благодарение на популарните нови производи, но и на високите цени на чоколадото што ги натераа луѓето да купуваат други слатки, изјави во понеделник извршен директор на компанијата.

„Нашата глобална продажба се зголеми за 4,5 проценти“, изјави главниот комерцијален директор на групацијата Харибо, Хервиг Венекенс, во интервју за германскиот бизнис весник Ханделсблат во понеделник. Околу една четвртина од тој раст дојде од нови производи, соопшти германската компанија.

„До 2025 година, успеавме дополнително да го прошириме нашиот пазарен удел и да привлечеме нови клиенти од сите возрасни групи, особено кај потрошувачите на возраст од 20 до 39 години“, изјави портпаролот на компанијата во последователна изјава.

Компанијата неодамна лансираше кисели производи, вклучувајќи ги Харибо Пико-Бала Сауер и Харибо Супер Вумис во облик на црв, исто така придонесоа за растот на продажбата, рече портпаролот.

За време на сезонското пазарување, пред Божиќ и Велигден, гумените бомбони се сè попопуларни, додека побарувачката за чоколадни производи опаѓа, забележа германската новинска агенција ДПА.

„Гумените бомбони со овошје може да се најдат сè почесто во чизмите на Дедо Мраз и во велигденските корпи наместо во чоколадото“, изјави Венекенс за Ханделсблат, истакнувајќи ја промената во однесувањето на потрошувачите откако цените на чоколадото значително се зголемија поради високите цени на какаото.

Производите на Харибо се продаваат во речиси 200 земји низ целиот свет, соопшти компанијата. Тие се произведуваат во 16 фабрики во 11 земји, со околу 8.500 вработени.