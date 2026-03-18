Хаотични сцени во Бразил пред трката на Мото ГП, патеката целосно поплавена

Караванот на Мото ГП се пресели во Јужна Америка за Големата награда на Бразил овој викенд, за прв пат по 22 години. Сепак, временските услови сериозно влијаеја на организацијата на трката на патеката во Гојанија.

Обилните дождови што не престануваат од понеделник предизвикаа поплави на реновираниот автодром Аиртон Сена, каде што треба да се одржи втората трка во сезоната.

Според извештаите на италијанскиот „Газета дело Спорт“, најкритична ситуација е забележана во тунелот што води до падокот, кој во неколку наврати бил целосно поплавен и непрооден. Вода останала и на одредени делови од самата патека, вклучувајќи ја последната кривина и стартно-целната рамнина.

🏍🇧🇷 Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, Goiânia had a flood before MotoGP Brazilian GP 2026 on Friday 📷 : TheTalkingHelmet#MotoGP #BrazilianGP#SNESports#LifeTelco pic.twitter.com/ByrpRI62aW — SNE Sports (@SNE_Sports) March 18, 2026

Во еден момент, застоената вода ја покрила целата ширина на асфалтот во првата кривина, додека нивото на водата во тунелот достигнало повеќе од 25 сантиметри.

Ситуацијата е дополнително комплицирана од прогнозите што предвидуваат продолжување на врнежите во текот на целата недела. Цивилната заштита на градот Гојанија издаде предупредување до граѓаните поради ризикот од ненадејни поплави, со препорака да се избегнуваат загрозените подрачја.

И покрај сè, организаторите не размислуваат за откажување на трката. Тие интензивно работат на санација на теренот, но противпожарните екипи веќе се ангажирани за отстранување на водата од патеката. За време на краткиот прекин на дождот, асфалтот успеа целосно да се исуши благодарение на високите температури и делумно сончевото време.

Првите тренинзи се забранети за петок наутро, но организаторите уверуваат дека сè ќе биде подготвено на време и дека трката не е доведена во прашање.

Да ве потсетиме дека враќањето на Бразил во календарот на Мото ГП доаѓа по долга пауза, но дополнителен притисок создава и фактот дека Гран При на Катар неодамна беше одложена, поради што евентуалните нови прекини дополнително би ја комплицирале сезоната.