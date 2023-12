Хаос во полскиот парламент: Менората ја гасел со противпожарен апарат (видео)

Екстремно десничарскиот полски пратеник Гжегож Браун употребил противпожарен апарат за да ги изгасне свеќите на менората во парламентот, по што беше исклучен од седницата.

На снимката која ја објави приватната ТВН24 се гледа како Браун, член на Конфедерацијата, зема апарат за гаснење пожар, како оди по ходникот на парламентот до свеќите, по што се формира бел облак, што го натера обезбедувањето да ги евакуира луѓето од тој дел од зградата.

🇵🇱🚨‼️ BREAKING: Polish MP Grzegorz Braun puts out Hanukkah candles with a fire extinguisher in the parliament building!

Those around him can be heard saying: “you should be ashamed.”

He responds: “Those who take part in acts of the satanic cult should be ashamed.” pic.twitter.com/JQyiHqPEvf

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 12, 2023