Грција ги забранува провизиите на банкоматите: Некои ќе подигнуваат пари бесплатно, еве што тоа значи за туристите

Нова регулатива на грчкото Министерство за финансии ги укинува провизиите за подигнување готовина од банкомати, што би можело да донесе значителни заштеди и за локалното население и за туристите.

Во Грција е целосно забрането да се наплаќа провизија за подигање готовина од банкоматите на грчките банки, според новата регулатива на Министерството за финансии на Грција, која стапи на сила на почетокот на неделата.

Досега, секој клиент кој подигнувал готовина од банкомат на банка различна од неговиот давател на услуги плаќал дополнителна провизија.

Во исто време, беше воведен национален лимит од 1,50 евра за подигање готовина од банкомати на трети страни, како што се оние што се наоѓаат во туристички области и не припаѓаат на одредена банка.

Што значи новиот закон за банкомати во Грција?

– Нула провизија за подигање готовина помеѓу сите банки кои учествуваат во меѓубанкарскиот систем DIAS.

– Ослободување од провизии за банкомати од трети страни кога постои директен или индиректен однос на сопственост со банката на клиентот.

– Нула провизија и на банкомати од трети страни во општини каде што има само еден банкомат.

– Ограничување на максималната провизија на 1,50 евра за подигање готовина на банкомати од трети страни низ целата земја.

– Бесплатен преглед на состојбата на сметката за сите корисници на картички, без оглед на банката или давателот на банкоматот.

– Еднократна провизија од 0,50 евра за испраќање пари преку дигитални канали (веб, мобилно и интернет банкарство) преку даватели на трети страни, во согласност со банкарските тарифи.

– Законска одредба дека ниедна банка не може да им наплати провизија на своите клиенти за подигање готовина.

Како дојде до оваа одлука?

Пред неколку недели, една голема банка во Грција замени стотици свои банкомати со машини од трети страни, во кои сè уште имаше удел. Клиентите на таа банка открија дека мора да платат повеќе од 2 евра провизија за подигнување готовина.

Проблемот набрзо стигна до грчкиот парламент, каде што опозицијата остро ја критикуваше Владата, а Министерството за финансии објави дека нема да дозволи воведување на такви такси.