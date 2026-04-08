Грчки и либериски брод се првите што поминаа низ Ормускиот теснец по договорот за прекин на огнот

Првите бродови поминаа низ Ормускиот теснец по договореното прекин на огнот меѓу Иран и Соединетите Американски Држави.

Според официјалните информации, бродовите од Грција и Либерија беа првите што поминаа низ Ормускиот теснец по овој договор. Грчкиот носач на товарна стока NJ Earth го премина теснецот во 10:44 часот по средноевропско време, додека бродот Daytona Beach со либериско знаме помина порано во 8:59 часот по средноевропско време, откако го напушти иранското пристаниште Бандар Абас нешто повеќе од еден час порано во 7:28 часот по средноевропско време.

Преминувањата ги означуваат првите потврдени транзити според она што веројатно ќе бидат нови услови за прекин на огнот што влијаат на најкритичната енергетска точка во светот.

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Арагчи, рече дека на бродовите ќе им биде дозволено безбедно поминување низ теснецот во рок од две недели преку координација со вооружените сили на Иран и земајќи ги предвид техничките ограничувања.

Ормускиот теснец е клучен дел од договорот меѓу САД и Иран, а првите информации укажуваат дека е договорено поминување на 10 до 15 бродови дневно. Сите тие ќе добијат дозвола од иранската војска.

Пред американско-израелскиот напад врз Иран, околу 100 бродови минуваа низ Ормуз секој ден.