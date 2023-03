Граѓаните на Косово му фрлија торта на заменикот на Курти: Ова е поради вашето прифаќање на ЗСО

Активисти на вонпарламентарната Социјалдемократска партија на Косово (ПДС) фрлаа чоколадна торта и милкшејк кон вицепремиерот задолжен за дијалог со официјален Белград, Бесник Бислими.

Џемајл Реџа на Твитер објави видео од „нападот по торта“ на кое се гледаат активисти како пред влезот на зграда фрлаат парчиња торта кон Бислими, извикувајќи „честитки за Заедницата на српските општини“.

Kosovo deputy PM Besnik Bislimi attacked with cake 🎂 and milkshake by PSD members in protest to Kurti's government deal with Serbia to form Association for Serb-predominantly municipalities pic.twitter.com/vksEpKNR8c

— Ekrem H. Krasniqi (@E_H_Krasniqi) March 21, 2023