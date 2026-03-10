Градовите да се приклучат на Глобалниот час на планетата Земја

Светскиот фонд за природа (WWF) ги повика градовите да се приклучат на глобалната иницијатива „Час на планетата Земја“ во последната сабота во март и симболично да ги исклучат светлата на плоштадите и обележјата за да ја подигнат свеста за потребата од заштита на природата.

Овогодинешното 20-то издание на иницијативата ќе се одржи во сабота, 28 март, од 20:30 до 21:30 часот под слоганот „Најголемиот час за Земјата“, а милиони луѓе ширум светот се поканети да посветат еден час на природата и на заедничката цел за нејзина заштита.

Час на планетата Земја е наведен во Гинисовата книга на рекорди како најголема волонтерска акција во светот, а директорот за комуникации на WWF, Адрије Петра Боиќ Петрач, нагласи дека целта на акцијата е да се подигне свеста за потребата од секојдневно дејствување за заштита на природата.

„Нашиот однос со природата денес одредува каков ќе биде светот утре, а овој час поминат во темнина симболично го привлекува вниманието кон темнината во која ја туркаме природата со нашето однесување со години“, рече Боиќ Петрач.

WWF предупредува дека, според нивниот последен Извештај за состојбата на планетата, популацијата на диви видови во светот се намалила за 73 проценти во последните 50 години.

Часот на планетата е глобална еколошка иницијатива на WWF, започната во 2007 година, во која досега учествувале стотици милиони луѓе од повеќе од 190 земји.

Целта на WWF, како една од најголемите независни еколошки организации со мрежа во повеќе од 100 земји, е да се запре уништувањето на животната средина и да се изгради иднина во која луѓето живеат во хармонија со природата преку зачувување на биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси и намалување на загадувањето и прекумерната потрошувачка.