Гори голема кула во Кувајт. Трамп би можел да испрати специјалци да го запленат иранскиот ураниум

Деветтиот ден од војната на Блискиот Исток, која започна по заедничкиот напад на Соединетите Американски Држави и Израел врз Иран. САД и Израел постојано извршуваат напади врз разни цели во Иран. Бенјамин Нетанјаху рече дека Израел ќе продолжи да го напаѓа Иран „со сета своја моќ“ и дека „се подготвени уште многу цели и изненадувања“. Нетанјаху рече дека ќе го дестабилизира режимот и ќе овозможи промени. На истиот пат е и Доналд Трамп, кој вчера изјави дека Иран бил „жестоко нападнат“ и дека ќе биде „нападнат уште посилно“.

Иран одговори со свои напади и во последната недела таргетираше голем број американски и израелски локации во регионот. Покрај Обединетите Арапски Емирати, земјата најмета на одмаздничката кампања на Иран, напади беа пријавени во Катар, Кувајт, Саудиска Арабија и Бахреин.

Рано наутро во неделата низ Израел се огласија сирени за воздушен напад, предупредувајќи за дојдовни ракети од Иран, без извештаи за штети или жртви. Изјавите на израелската војска наведуваат дека воздушната одбрана одговорила на најмалку два брана „ракети лансирани од Иран кон територијата на Државата Израел“.

Голем пожар зафати зграда на владата во Кувајт. Властите велат дека бран ирански дронови ја таргетирале критичната инфраструктура, вклучувајќи ги резервоарите за гориво на меѓународниот аеродром во Кувајт и зградата на владата во Кувајт.

Министерството за внатрешни работи на Кувајт соопшти дека двајца полицајци биле убиени „додека биле на должност“, но не даде детали за околностите на нивната смрт.

Иран вели дека може да се бори со месеци

Иранската револуционерна гарда во неделата изјави дека нејзините сили би можеле да водат интензивна војна против САД и Израел шест месеци.

Револуционерната гарда во неделата изјави дека силите на Исламската Република би можеле да водат „интензивна војна“ шест месеци со сегашното темпо на борбите. Портпаролот на гардата, Али Мохамад Наини, изјави дека Иран досега користел ракети од „прва и втора генерација“, но дека во наредните денови ќе користи „напредни и помалку користени ракети со долг дострел“.

Проширувањето на опсегот на војната и способноста на Иран да предизвика штета и повреди беше демонстрирано и со фактот дека американскиот претседател Доналд Трамп присуствуваше на враќањето на телата на шест американски војници убиени во напад со беспилотни летала врз американската база во Кувајт минатата недела.

Шефот за безбедност на Иран, Али Лариџани, ја обвини администрацијата на Трамп дека се обидува да повтори сценарио слично на Венецуела, каде што беше соборен претседателот Николас Мадуро. „Нивната перцепција беше дека ќе биде како Венецуела – ќе нападнат, ќе преземат контрола и ќе заврши – но сега се заробени“, рече тој во претходно снимено интервју емитувано на државната телевизија во саботата.

Тврдокорниот шеф на судството на Иран, Голамхосеин Мохсени Еџеи, исто така ги предупреди своите блискоисточни соседи кои „отворено и прикриено се на располагање на непријателот“ дека „тешките напади врз овие цели ќе продолжат“. Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан изјави во неделата дека Техеран „ќе биде принуден да одговори“ ако соседна земја се користи како појдовна точка за каков било напад или обид за инвазија.

Техеран се закани дека ќе нападне американски имоти во регионот. Во самиот Иран, штетата врз инфраструктурата и станбените области се зголемува, а жителите пријавуваат растечка вознемиреност и силно безбедносно присуство. Министерството за здравство на Иран во петокот соопшти дека најмалку 926 цивили се убиени, а околу 6.000 се ранети – бројки што АФП не можеше независно да ги потврди.

Нетанјаху рече дека Израел постигнал речиси целосна контрола врз небото над иранската престолнина. Аналитичарите предупредуваат дека сè уште нема јасен пат за завршување на конфликтот, за кој американските и израелските претставници велат дека би можел да трае еден месец или повеќе. Трамп посочи дека економијата на Иран би можела да се обнови ако покојниот врховен лидер биде заменет со лидер „прифатлив“ за Вашингтон, тврдење што Техеран го отфрли.

Американскиот претседател Доналд Трамп ја пофали италијанската премиерка Џорџа Мелони, нарекувајќи ја „одличен лидер“ кој е подготвен да им помогне на САД и Израел во војна против Иран, објави италијанскиот весник „Кориере дела сера“.

Во телефонско интервју за весникот, Трамп рече дека Италија прави сè што може за да помогне. „Ја сакам Италија, мислам дека таа е одличен лидер“, беше цитиран Трамп за Мелони. „Таа секогаш се обидува да помогне, таа е одличен лидер и таа е мој пријател“, додаде тој.

🇰🇼 Dhismaha Hay’adda Social Security ee Kuwait ayaa dab qabsaday kadib markii qashin (debris) ka yimid drone Iranian ah uu ku dhacay. pic.twitter.com/pUqIAU8hqM — Khaalid Abdiqadir (@khalitabdiqadir) March 8, 2026

Трамп претходно го критикуваше британскиот премиер Кир Стармер во објава на неговата социјална мрежа велејќи: „Не ни требаат луѓе кои се приклучуваат на војни само откако веќе сме победиле!“

Мелони во четвртокот изјави дека Италија планира да испрати помош за воздушна одбрана до земјите од Заливот. Италијанската морнарица се подготвува да испрати брод на Кипар како дел од заедничката европска мисија за заштита на островот откако тој беше под ирански оган, потврди портпарол на Министерството за одбрана.

Постигнат консензус за новиот врховен лидер

САД и Израел разговараа за испраќање специјални сили во Иран за да ги запленат неговите залихи од високо збогатен ураниум кон крајот на војната, според извештај на „Аксиос“ објавен во саботата.

Белата куќа сè уште не го коментирала извештајот, кој се повикува на четири извори запознаени со дискусиите. Доналд Трамп навел дека една од неговите воени цели е да го спречи Иран некогаш да добие нуклеарно оружје, објавува Sky News.

Консензус за наследникот на убиениот ирански врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи, е повеќе или помалку постигнат, изјави во неделата членот на Собранието на експерти, ајатолахот Мохамадмехди Мирбакери, според иранската новинска агенција Мехр. Тој рече дека треба да се решат „некои пречки“ во процесот, според извештајот.

Иранските медиуми објавија дека телото задолжено за назначување на новиот врховен лидер на Иран имало мало несогласување околу тоа дали нивната конечна одлука треба да следи по средба лице в лице или наместо тоа да се донесе без да се почитува таа формалност.

Трамп: Не сакам Курдите да се вклучат во војната

Американскиот претседател Доналд Трамп во саботата ја отфрли можноста за вклучување на курдските борци во војната во Иран. „Нне сакам Курдите да влезат“, им рече Трамп на новинарите во авионот „Ер форс уан“. „Не сакам Курдите да бидат повредени, убиени. Имавме добри односи. Тие се подготвени да влезат, но навистина им кажав дека не сакам да влезат“. Трамп додаде дека Вашингтон „не сака да ја направи војната покомплицирана отколку што веќе е“.

Многу ирански Курди живеат во соседен Ирак поради систематски прогон во нивната татковина. Некои сега гледаат можност да ја соборат иранската влада и да добијат поголема заштита и слободи ако има промена во раководството. Трамп неодамна разговараше по телефон со неколку курдски лидери. „Волстрит џорнал“ објави, повикувајќи се на претставници на американската влада, дека Трамп размислува да ги поддржи ирачките Курди во нивната борба против раководството на Иран.

Според некои медиумски извештаи, американската разузнавачка агенција ЦИА започнала да ги вооружува курдските групи во регионот пред неколку месеци. Белата куќа ги отфрли ваквите извештаи како лажни.

Курдите се етничка група од приближно 30 милиони луѓе кои живеат првенствено во Ирак, Иран, Сирија и Турција. Тие се борат за своја држава со децении и беа прогонувани и потиснувани долго време во Ирак, Иран и Турција. Автономниот курдски регион во Ирак е основан по соборувањето на диктаторот Садам Хусеин во 2003 година. (Според агенциите)