Голманка обвинета дека е машко: Единствен грев ми е што сум грда

Натпреварот меѓу женските репрезентации во фубал на Јордан и Иран, кој се одигра минатиот месец, во последно време е центар на внимание на јавноста поради барање проверка на полот на голманката на репрезентацијата Зора Кудеja.

Ова барање го поднесе јорданскиот фудбалски состав до Азиската фудбалска федерација (АФЦ), уверен дека бил изигран на средбата од квалификациите за Азискиот куп.

LIT supports Zohreh Koudaei who has taken a lot of abuse from people in Jordan and elsewhere. Leave her alone. pic.twitter.com/H0IfZVNfjO

Од Јордан потсетија на „историјата на сексуални и допинг скандали“, на инранската репрезентација, и дека по натпреварот на кој изгубија со 2:4 по пенали, побараа истрага.

y’all look stupid running your mouths about zohreh koudaei. the truth is she is a great woman who deserves much better, she’s an amazing goalkeeper and none of your "accusations" is going to change anything about that.

По овој повод се огласи и Кудеја, велејќи дека единствен нејзин грев е што не е убава.

🇮🇷 Iranian women's football goalkeeper, Zohreh Koudaei has been accused of being a man by the Jordan Football Association.

Koudaie’s response to those allegations: “This is bullying from Jordan. I am a woman. My only mistake is not being pretty.” 💔😔 pic.twitter.com/3oS3l1hv4Z

— Photos of Football (@photosofootball) November 18, 2021