Голема суша во Италија, реката По речиси пресуши

Високите температури предизвикаа суша ширум Италија, реките и резервоарите остануваат без вода, доведувајќи ги околината и стопанството во опасност.

Неколку италијански региони веќе прогласија вонредна состојба за да се обезбедат пари за борба против кризата со водоснабдувањето, а здруженијата на земјоделци предвидуваат силен пад на производството во клучни делови од земјата.

„Комбинацијата од најтешка суша во изминатите неколку години и температури кои пред крај на јуни достигнаа 40 степени Целзиусови, ја водат Италија во драматична еколошка и економска ситуација“, јави агенцијата АНБИ.

Реката По има најнизок водостој во последните 70 години

По, најдолгата река во Италија, која поминува низ големи региони на северот и обезбедува соодветни услови за речиси третина од италијанкото земјоделско производство, бележи најнизок водостој во последните 70 години.

Italy's longest river, Po, is drying up.

Water levels are so low that even a shipwreck from WWII has resurfaced. pic.twitter.com/SEVUpxqQvH

— DW News (@dwnews) July 3, 2022