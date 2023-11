Голем пожар во деловна зграда во Кина: 26 мртви, многу повредени (видео)

Најмалку 26 лица загинаа во пожар што денеска зафати деловна зграда во северна Кина, јавуваат државните медиуми. Пожарот избувна во четирикатница во градот Лулијанг во провинцијата Шанкси околу 7 часот по локално време.

Fire in Luliang, Shanxi Province has killed 25 people and the casualties were mainly workers https://t.co/vw1dvzuAh0

