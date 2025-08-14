Го нарекуваа Трамп „вистинска опасност за демократијата“ . Сега „Кис“ му се поклонува за почеста во Центарот Кенеди

На KISS им се чинеше гласно да извикаат кога Доналд Трамп откри дека ќе бидат меѓу овогодинешните почестени во Центарот Кенеди во среда (13 август). (Наводно) пензионираните рокери од Greasepaint, познати по омилените џем-хитови како „Love Gun“, „Black Diamond“ и „Christine Sixteen“, се најдоа на листата заедно со кантри-иконата Џорџ Стрејт, бродвејската ѕвезда Мајкл Крофорд, диско-пејачката Глорија Гејнор и актерот од Роки/Рамбо, Силвестер Сталоне.

Трамп рече дека бил длабоко вклучен во процесот на селекција оваа година – вклучувајќи ги и неговите планови да стане првиот претседател на САД што ќе го води гала настанот (што претходно го игнорираше) – и изборот на KISS е интересен со оглед на добро познатата одбивност на претседателот кон секој што го критикува.

И покрај тоа што претходно не се согласувале со постапките на Трамп за време на неговиот прв мандат, кога TMZ ги контактираше, членовите на бендот наводно биле радосни што се приклучиле на редовите на поранешни икони на Кенеди Центарот како Боб Дилан, Ела Фицџералд, Хари Белафонте, Пит Сигер, Стиви Вондер и Гарт Брукс, меѓу многу други.

„KISS е олицетворение на американскиот сон“, рече басистот/пејачот Џин Симонс. „Длабоко сме почестени што ја добиваме наградата на Центарот Кенеди“.

Пејачот/гитаристот Пол Стенли наводно изјавил за медиумот: „Од нашите најрани денови, KISS го отелотворува американскиот идеал дека сè е можно и дека напорната работа се исплати. Престижот на наградата на Центарот Кенеси не може да се прецени и јас го прифаќам ова во име на долгото наследство на KISS и сите членови на бендот кои помогнаа во создавањето на нашиот иконски бенд“.

Поранешниот гитарист Ејс Фрели го нарече „сон што се оствари за кој никогаш не помислив дека ќе се материјализира“, а поранешниот тапанар Питер Крис рече: „Се чувствувам толку благословен. Ова е најголемата чест во нашата кариера“.

Трамп беше првиот претседател кој никогаш не присуствуваше на годишната гала-вечер на Kennedy Center Honors за време на неговиот прв мандат и до неодамна никогаш не присуствуваше на ниту една програма во омилениот уметнички центар во Вашингтон.

Изборот на понекогаш критички настроениот KISS е интересен бидејќи доаѓа една недела откако Трамп неочекувано го отпушти раководителот на непартиското, технократско Биро за статистика на трудот, откако беше објавен извештај за работни места за кој тој тврдеше, без докази, дека бил „наместен“ за да го направи да изгледа лошо.

Симонс – кој беше отпуштен од Трамп во третата недела од првата сезона на „The Celebrity Apprentice“ во 2008 година – првично го пофали претседателот пред тој првпат да ја освои Белата куќа. Рокерот познат по својата претприемачка остроумност го нарече Трамп „највистинското политичко животно што некогаш сум го видел на сцена“, пофалувајќи ја поранешната ѕвезда на ријалити-шоуа за тоа што нема говорници и дека е „добар за политичкиот систем“.

Кратко време подоцна го смени својот став.

Бендот одби, наводно, покана да свири на првата инаугурација на Трамп и додека Трамп го изгуби својот втор обид за функција од претседателот Џо Бајден во 2020 година, Симонс имаше многу поинаков став. „Го познавав пред да влезе во политиката. Погледнете што направи тој господин со оваа земја и поларизацијата – ги натера сите лебарки да се искачат на врвот. Некогаш, се срамевте да бидете јавно расисти и да се изнесете со теории на заговор. Сега сè е на виделина затоа што тој го дозволи тоа“, рече Симонс за Спин во мај 2022 година.

Симонс му рече на списанието дека двајцата се познавале пред „Чирак“ од дружење во исти ноќни клубови, но дека да се биде претседател е многу поинаква работа од водење на играчка емисија. „Имате поинаква одговорност кога сте само граѓанин или претприемач.“ „Вие не правите политика“, рече тој. „Тоа не влијае на животот и смртта. Кога ќе дојдете во позиција на моќ, тоа влијае на животите. Не мислам дека е републиканец или демократ. Тој се грижи за себе, на кој било начин што можете да стигнете таму. А на последните избори, над 70 милиони луѓе го убедија тоа без размислување.“

Слично на тоа, Стенли напиша на Твитер во јануари 2021 година дека одбивањето на Трамп да ги прифати резултатите од поразот на изборите од претходната година е „ОДВРАТНО. Вистинска опасност за нашата демократија. Проблемот не е што НЕМА да функционира. Станува збор за однесување на мафијашки шеф и политичари кои ја ставаат партијата пред ревизиите, истрагите, судските пресуди и ДРЖАВАТА во обид да ја поништат волјата на американските гласачи.“

Стенли, исто така, се осврна на насилната орда поддржувачи на Трамп кои го нападнаа Капитол на 6 јануари 2021 година како „ТЕРОРИСТИ“, нарекувајќи го нападот „вооружен бунт“ од страна на толпа која сите беше помилувана кога Трамп повторно ја презеде функцијата претходно оваа година. Пејачот, исто така, тогаш забележа дека „пламените беа разгорени денес и со текот на времето од страна на претседателот [Трамп] и одредени сенатори на кои НЕ МОЖЕ да им се дозволи сега да се дистанцираат или да го осудат она што директно го предизвикале. Знајте ги нивните имиња. ОВА е резултат на нивната измама. Срам.“

Доделувањето на наградите „Kennedy Center Honors“ во 2025 година, кое го води Трамп, ќе се емитува на Си-Би-Ес во декември. (Билборд)