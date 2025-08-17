Глобално лично богатство: Кои земји имаат најголем удел во Европа и каде се земјите од регионот

САД и Кина заедно поседуваат повеќе од половина од глобалното лично богатство (54%), додека Европа држи само 22%, а петте најголеми економии доминираат на листата. Во исто време, земјите од ЕУ поседуваат само 16,6% од светското лично богатство, а само ако се вклучат уште четири европски земји, тој процент се зголемува на 22,3%.

САД поседуваат повеќе од една третина, а Кина околу една петтина. Заедно, овие две сили контролираат 54% од светското богатство, според Извештајот за глобалното богатство на UBS за 2025 година.

Извештајот на UBS опфаќа 56 земји и пазари, кои заедно претставуваат повеќе од 92% од глобалното богатство.

Но, кои европски земји имаат најголем удел во светското лично богатство? И колкава е вкупната количина на богатство на секоја од нив? Euronews Business дава детална анализа.

Според извештајот, глобалното лично богатство достигнало 471 трилион долари (435 трилиони евра) на крајот од 2024 година. САД имаат најголем удел од 34,7% (150,9 трилиони евра), додека Кина држи 19,4% (84,2 трилиони евра). Јапонија е на третото место со 4,5% (19,7 трилиони евра).

Европа – вклучувајќи ги ЕУ, Велика Британија, Швајцарија, Норвешка и Турција – држи 22,3% од светското лично богатство.

Во Европа, Велика Британија има најголем удел со 3,84%, веднаш зад неа е Германија со 3,76%, додека Франција држи 3,3%.

Италија (2,25%) и Шпанија (1,95%) ги заокружуваат првите пет. Како што се очекуваше, петте најголеми европски економии ги заземаат првите пет места на листата.

Комбинираниот удел на петте најголеми европски економии (15,1%) – Франција, Германија, Италија, Шпанија и Велика Британија – е сè уште значително помал од уделот на Кина (19,4%).

Холандија (1,14%) и Швајцарија (1,04%) се единствените земји што го надминуваат прагот од 1%.

Уделот на другите европски земји е значително помал – 19 од 31 земји имаат удел помал од 0,4%.

За некои земји, уделот е под 0,1% – меѓу нив Луксембург, Бугарија, Словачка, Словенија, Литванија, Латвија, Кипар, Естонија и Малта.

Словенија (0,04%) и Хрватска (0,06%) се единствените земји од поранешна Југославија што некако се најдоа на листата, но тие сè уште се меѓу земјите со најмал удел во глобалното лично богатство.

Во номинални услови, Велика Британија има 16,7 трилиони евра лично богатство, по што следуваат Германија со 16,4 трилиони евра и Франција со 14,3 трилиони евра. Ниту една друга европска земја не го надминува прагот од 10 трилиони евра.

Важно е да се нагласи дека овие податоци го покажуваат вкупното национално богатство и удел во светот, а не богатство по лице. За споредба на индивидуално ниво, се користи богатство по возрасен.

Општо земено, земјите со повисок БДП имаат и поголем удел во личното богатство во светот, што се потврдува со примерот на петте најголеми европски економии.

Што се однесува до тоа зошто САД и Кина заедно поседуваат повеќе од половина од светското богатство, во извештајот се наведува:

„Комбинацијата од високо богатство по возрасен и големо население значи дека САД сочинуваат речиси 35% од вкупното богатство во долари. Континентална Кина, благодарение на своето големо население, поседува речиси 20% од личното богатство.“

Глобалното богатство порасна побрзо од претходната година, од 4,2% на 4,6% во долари. Сепак, растот не е рамномерно распределен – вкупната бројка ги маскира јасните регионални разлики.

Источна Европа забележа најголем скок на вкупното лично богатство во 2024 година – повеќе од 12% во споредба со 2023 година, малку пред Северна Америка. Додадени се 28.000 нови милионери, што е раст од 2,9%, па регионот е профилиран како силен двигател на растот.

Голема Кина имаше раст од 3,4%, што е повисоко од Југоисточна Азија (2,7%). Блискиот Исток и Африка пораснаа за 4,2%, како единствен регион со позитивен тренд веднаш до Кина и Источна Европа.

Западна Европа и Океанија (-1,5%) и Латинска Америка (-4,3%) забележаа пад, прилагоден за бројот на жители.

Што е лично богатство?

Богатството или нето вредноста се дефинира како вредност на финансиските и недвижните средства (првенствено домување) во сопственост на приватни лица, минус долговите, според извештајот. Вклучени се средствата на приватните пензиски фондови, но не и правата на државни пензии.

Богатството по возрасен се зголеми во повеќето европски земји помеѓу 2023 и 2024 година, иако некои земји забележаа пад. Во меѓувреме, најбогатите 10% во еврозоната поседуваа 57,3% од вкупното нето богатство на домаќинствата во последниот квартал од 2024 година.

