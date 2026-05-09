Глобалните цени на храната растат трет месец по ред

Глобалните цени на храната се зголемија трет месец по ред во април, објави ФАО во петокот, предупредувајќи дека прекините во снабдувањето со енергија поврзани со кризата во Ормускиот теснец ги зголемуваат трошоците за производство и транспорт на храна.

Индексот на цените на храната на Организацијата за храна и земјоделство на ОН (ФАО), која ги следи цените на основните прехранбени производи на светскиот пазар, во април изнесуваше просечно 130,7 поени. Ова е за 1,6 проценти повеќе отколку во март и за два проценти повеќе отколку во истиот период минатата година.

Најголемо зголемување е забележано кај растителните масла. Индексот на цените на растителните масла на ФАО се зголеми за 5,9 проценти во споредба со март и достигна највисоко ниво од јули 2022 година. Палминото, соиното, сончогледовото и маслото од репка се зголемија по цена, првенствено поради повисоките цени на енергијата и поголемата побарувачка за биогорива.

Главниот економист на ФАО, Максимо Тореро, рече дека глобалните системи за храна досега покажуваат отпорност и покрај прекините поврзани со кризата во Ормускиот теснец.

Цените на житарките, исто така, се зголемија. Индексот на цените на житарките на ФАО се зголеми за 0,8 проценти, со повисоки цени за пченицата и пченката, додека индексот на цените на оризот се зголеми за 1,9 проценти. ФАО соопшти дека повисоките цени на нафтата и енергијата ги зголемиле трошоците за производство и транспорт во земјите извознички на ориз.

Индексот на цените на месото достигна нов рекорден максимум, зголемен за 1,2 проценти во однос на март и за 6,4 проценти во однос на претходната година, предводен од повисоките цени на говедското месо.

Цените на млечните производи, од друга страна, паднаа за 1,1 процент, додека цените на шеќерот паднаа за 4,7 проценти поради очекувањата за изобилство на глобални залихи.

Во исто време, ФАО ја зголеми својата проценка за светското производство на житарици за 2025 година на 3,04 милијарди тони, што би претставувало зголемување од шест проценти во споредба со претходната година. Сепак, проценката за производството на пченица за 2026 година беше малку намалена, на 817 милиони тони.