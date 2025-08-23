Гламурозен црвен килим на 31.Сараево филм фестивал, прошета и една македонска актерка
23/08/2025 09:10
31-то издание на Сараево филм фестивал, кој се одржа од 15 до 22 август, синоќа беше затворен со церемонија на доделување награди во Народниот театар. Последните светла на фестивалот светнаа пред публиката и филмските професионалци, а гала атмосферата ќе го достигне својот врв на шармантна локација надвор од централните улици, на плажата Шуњ.
Бројни познати лица од филмскиот свет блеснаа на црвениот тепих, а дамите во свечени фустани го украдоа вниманието, меѓу нив и една млада македонска актерка.