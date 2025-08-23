Гламурозен црвен килим на 31.Сараево филм фестивал, прошета и една македонска актерка

Ветре, разговарај со мене беше прогласен за најдобар филм

Овогодинешното издание на фестивалот вклучуваше вкупно 250 филмски дела од целиот свет, со посебен фокус на регионалните премиери. Српскиот филм Ветре, разговарај со мене, во режија на Стефан Ѓорѓевиќ, беше прогласен за најдобар филм.

Наградата „Срце на Сараево“ за најдобар режисер ја освои Ивана Младеновиќ за филмот „Сорела ди Клаузура“. Жирито го прогласи Емануел Парва за најдобар актер, а „Срце на Сараево“ му припадна на српскиот актер Андрија Кузмановиќ за неговата улога во филмот „Југо Флорида“.

Познати имиња на овогодинешното издание

Меѓу познатите имиња што се појавија на Сараевскиот филмски фестивал оваа година се режисерите Паоло Сорентино, Мишел Франко и Иља Хржановски, како и актерските легенди Реј Винстон, Стелан Скарсгард и Вилем Дефо кои го добија Почесното срце на Сараево.