Ѓоковиќ доби торта за 1.000-та победа во кариерата: „Ги гледав Рафа и Роџер, па сакав и јас“

Новак Ѓоковиќ со триумфот над Каспер Руд се пласираше во финалето на Мастерсот во Рим каде за трофејот ќе се бори со стариот познаник Стефанос Циципас.

За српскиот тенисер оваа победа е значајна бидејќи беше 1000-та во кариерата, па организаторите на турнирот го одбележаа со торта на која ја напишаа историска бројка.

– Благодарам на организаторите на турнирот и на публиката за прославата на илјадитата победа, ги гледав Роџер и Рафа претходните години и едвај чекав да стигнам до 1000-та победа. Многу сум привилегиран што постигнав толку многу победи на АТП турнирите. Помина долго време откако го добив првиот натпревар и се надевам дека ќе играм вака во иднина, изјави Ѓоковиќ на италијански.

Just making my way

Making a way through the crowd

Oh, ’cause you know I’d win A THOUSAND MATCHES 🎧@DjokerNole #IBI22 pic.twitter.com/pdsw0cJpis

— Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2022