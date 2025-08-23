Гислен Максвел за Трамп од кого бара помилување: Тој беше господин во секој поглед

Гислен Максвел, долгогодишна партнерка на осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, тврди дека никогаш не го видела претседателот Доналд Трамп да се однесува несоодветно, според транскриптот од нејзиното интервју објавен од Министерството за правда на САД во петокот.

„Никогаш не сум го видела претседателот во несоодветна средина. Тој никогаш не беше несоодветен со никого. Кога бев во негова близина, тој беше господин во секој поглед“, рече Максвел, која моментално отслужува 20-годишна казна затвор за трговија со луѓе. Максвел бара помилување од Доналд Трамп.

Околности околу објавувањето на транскриптите

Министерството за правда објави транскрипти од неодамнешниот разговор помеѓу Гислен Максвел, поранешната партнерка на сексуалниот престапник врз деца Џефри Епштајн, и заменик-јавниот обвинител Тод Бланш.

Нивната средба беше закажана во јули, бидејќи администрацијата на претседателот Доналд Трамп се обиде да ги минимизира минатите врски на претседателот со Епштајн.

Бланш рече дека се сретнал со Максвел за да види дали таа има „информации за некој што извршил сексуални злосторства“.

Но, објавувањето на транскриптите веројатно повторно ќе ги разгори прашањата за тоа како Министерството за правда ги постапувало информациите за случајот Епштајн, кој стана извор на шпекулации и теории на заговор меѓу поддржувачите на Трамп.

Во интервјуто, Максвел негираше какво било знаење за таканаречената „листа на клиенти на Епштајн“, тема на теории на заговор кај американската десница.

Случајот Епштајн и политичкиот контекст

Епштајн беше пронајден мртов во неговата затворска ќелија во 2019 година, а неговата смрт беше прогласена за самоубиство со бесење.

Пријателствата на Епштајн со богати и моќни поединци ги поттикнаа теориите на заговор дека други биле вмешани во неговите злосторства, но никој друг освен него и Максвел не е кривично обвинет. Самоубиството е исто така осомничено како вистинска причина за неговата смрт.

Епштајн изврши самоубиство додека чекаше судење по обвиненијата за трговија со луѓе.

Максвел беше осуден за трговија со луѓе во 2021 година за помагање на Епштајн во злоупотреба на малолетни девојчиња.

Политичката димензија на објавувањето

Објавувањето на интервјуто доаѓа во време кога Трамп се соочува со критики од неговата конзервативна база на поддржувачи и демократски конгресмени за одлуката на Министерството за правда да не ги објави записите од истрагата за Епштајн, што стана еден од најголемите политички товари во неговиот втор мандат во Белата куќа.

Трамп вети за време на кампањата дека ќе ги објави владините записи поврзани со истрагата за Епштајн и ја остави отворена можноста смртта на Епштајн да не е самоубиство.

Во февруари, кога беше прашана од „Фокс њуз“ дали Министерството за правда ќе го објави она што еден новинар го нарече список на клиенти на Епштајн, државната обвинителка Пам Бонди рече: „Тој моментално ми стои на маса, во фаза на преглед“.

Но, во јули, Министерството за правда соопшти дека нема да објави повеќе записи од случајот откако заклучи дека „нема список на клиенти“ и дека нема докази дека Епштајн уценувал истакнати луѓе.

Интервјуто на Бланш со Максвел се одржа на 24 и 25 јули, додека Трамп се обидуваше да ги ублажи политичките последици од одлуката на Министерството за правда да не ги објави досиејата.

Ретко е висок функционер на Министерството за правда како Бланш, која беше и личен адвокат на Трамп, директно да интервјуира обвинет за кривично дело.

Трамп беше виден во друштво на Епштајн во бројни наврати во 1990-тите и почетокот на 2000-тите. За време на судењето на Гислен Максвел, долгогодишниот пилот на Епштајн, Лоренс Висоски, сведочеше дека Трамп летал со приватниот авион на Епштајн во повеќе наврати. Трамп го негира ова.