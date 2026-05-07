Гигантот „Шпар“ пристигнува во Македонија – ново шопинг искуство

Еден од најголемите и најпрепознатливи малопродажни брендови во светот SPAR официјално влегува на македонскиот пазар, носејќи ново шопинг искуство, меѓународни стандарди и современ пристап кон секојдневното купување.

Со отворањето на своите први маркети SPAR во Џевахир Мол и INTERSPAR во комплексот Retail Fresh Store во Скопје, SPAR го означува почетокот на своето присуство во Македонија со што најавува нова фаза во развојот на домашната малопродажба. Влезот на брендот претставува значајна долгорочна инвестиција насочена кон модернизација на пазарот, унапредување на понудата и создавање нови можности за вработување.

Присутен во повеќе од педесет земји ширум светот, SPAR е синоним за квалитет, доверба и конзистентност, со милиони лојални потрошувачи кои секојдневно ги избираат неговите производи и услуги. Брендот е препознатлив по својот модел кој ги комбинира глобалните стандарди со локалните потреби, создавајќи релевантно и прилагодено искуство за потрошувачите во секој пазар каде што е присутен.

Новите маркети во Скопје ќе понудат внимателно селектиран асортиман кој вклучува свежи производи, секојдневни потреби, интернационални брендови, како и сопствени SPAR производи познати по нивниот квалитет и конкурентна цена. Посебен акцент е ставен и на локалните производители, со цел да се поддржи домашната економија и да се зголеми присуството на македонски производи на рафтовите.

Во услови на динамични економски движења, SPAR се позиционира со јасен фокус на најдобар однос помеѓу цена и квалитет, редовни промоции и понуди кои обезбедуваат дополнителна вредност за потрошувачите.

Влезот на брендот носи и нови можности за вработување, како и инвестирање во обуки и развој на кадарот, со цел подигнување на професионалните стандарди во малопродажниот сектор.

Со јасна стратегија за постепено и одржливо ширење, SPAR планира да ја развива својата мрежа низ земјата, градејќи долгорочно присуство и доверба кај потрошувачите.

SPAR не доаѓа само како нов маркет – туку како концепт што го менува начинот на купување, нудејќи повеќе избор, подобар квалитет и повисоко ниво на услуга.

Ново шопинг искуство започнува сега со SPAR.