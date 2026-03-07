Германски вицеканцелар: Ова не е наша војна, ние нема да учествуваме во таа војна

07/03/2026 14:25

Германија нема да се придружи на војната што ја започнаа Соединетите Американски Држави и Израел против Иран, потврди германскиот вицеканцелар Ларс Клингбаил. Да бидеме апсолутно јасни, ова не е наша војна и ние нема да учествуваме во таа војна, рече Клингбаил во интервју за медиумската мрежа RND, пренесува Анадолу.

Клингбаил предупреди на големата опасност светот да се лизга сè подлабоко и подлабоко кон поредок во кој повеќе нема правила. Тој додаде дека Германија не сака да живее во свет каде што важи само законот на најсилниот и изрази големо сомневање дека оваа војна е легитимна според меѓународното право, пренесува Анадолу.

Несогласување во германската влада
Ставот на Клингбаил е во директна спротивност со оној на канцеларот Фридрих Мерц, кој претходно изјави дека неговата влада ги дели целите на Соединетите Американски Држави и Израел во врска со нуклеарните и ракетните програми на Иран, заканата на Техеран за Израел и неговата поддршка за тероризмот и посредничките групи.

Ескалација на конфликтот
Тензиите на Блискиот Исток ескалираа откако САД и Израел започнаа голем напад врз Иран на 28 февруари. Во нападот загинаа повеќе од 1.000 луѓе, вклучувајќи го и врховниот лидер на Иран Али Хамнеи, повеќе од 150 ученички и високи воени функционери.

Иран одговори со широки напади врз американските бази, дипломатските мисии и воениот персонал низ целиот регион, како и неколку израелски градови. Конфликтот ескалира оттогаш.

