Сите компании во Германија ќе можат да им исплатат на своите работници бонус од 1.000 евра

13/04/2026 21:58

Коалицијата што ја предводи Германија, односно претставниците на партиите ЦДУ/ЦСУ и СПД, по долги преговори се согласија за неколку мерки за да се обидат да ги ублажат последиците од војната во Иран.

Министрите од овие две партии долго време се обидуваат да постигнат договор за конкретни мерки што би ги ублажиле последиците од овој конфликт, кои се чувствуваат низ целиот свет.

На крајот, во текот на претходниот викенд се водеа интензивни преговори, а претставниците на властите успеаја да постигнат договор за мерките што ги открија денес.

Прво, Германија ќе го намали данокот на бензин за 17 центи по литар привремено, а оваа мерка ќе трае најмалку два месеци.

Дополнително, компаниите ќе можат, еднократно, да им исплатат на своите работници бонус од 1.000 евра, кој нема да се оданочува.

Владејачката коалиција објави дека во наредните недели ќе презентира долгорочен предлог за намалување на даноците за граѓаните со ниски и средни приходи.

Тие, исто така, имаат намера да усвојат системска реформа на здравственото осигурување во парламентот до летото, со цел да се олесни товарот врз германските работодавци во светлината на брзото стареење на населението.

Коалицијата, исто така, ја потврди својата намера да се бори во Брисел за дополнително олеснување на целите за емисии за производителите на автомобили, отфрлајќи го предлогот на Европската комисија за мали автомобили, како и предлогот за воведување обврска за компензација за дополнителни емисии.

