Германија и Франција ќе иницираат нов поттик за проширување на ЕУ на самитот во Тиват

Германија и Франција се подготвени да лансираат нова иницијатива насочена кон забрзување на процесот за пристапување во Европската Унија за земјите од Западен Балкан и за Молдавија, нудејќи им придобивки од подлабока интеграција уште пред полноправно членство.

Предлогот, претставен во заеднички документ за позиција во кој ДПА имала увид, повикува земјите кандидатки да добијат награди за исполнувањето на пристапните критериуми, вклучувајќи и привилегиран пристап до единствениот пазар на ЕУ и можност за испраќање набљудувачи во институциите на ЕУ.

Целта на овој потег е да се создадат поттикнувања за побрзи реформи и да се внесе нов „импулс“ во политиката за проширување на Унијата, се наведува во документот.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц се очекува денеска да помогне во презентирањето на иницијативата на самитот ЕУ-Западен Балкан во Црна Гора.

Лидерите на земјите членки на ЕУ и на шесте балкански земји кои стремат кон поблиски врски со блокот се очекува да присуствуваат на состанокот во јадранскиот крајбрежен град Тиват.

Предлогот би се применувал за Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија, како и за Молдавија, која граничи со Украина.

Поголемиот дел од земјите од Западен Балкан чекаат со години, а во некои случаи и со децении, за да ѝ се приклучат на ЕУ.