Габи – елегантна тишина во бучавата

ГАБИ НОВАК отсекогаш имала посебно место на домашната музичка сцена, која ја обликуваше тивко, ненаметливо и неоспорно. И не е претерување да се каже дека таа беше културна институција и дека со право ја носеше титулата „прва дама на хрватската поп-музика и шансона“.

Нејзиниот статус, изграден во текот на кариера што траеше повеќе од шест децении, не произлезе од минливи трендови или гласни самопромоции, туку од ретка комбинација на вокална суптилност, непоколеблива елеганција и длабока емоционална искреност со која таа освојуваше генерации.

Од Берлин до Загребски филм

Габријела Новак е родена на 8 јули 1936 година во Берлин, во тогашна нацистичка Германија. Нејзиното потекло беше единствена мешавина од две култури: нејзината мајка, Елизабет Рајман, беше Германка од Берлин, додека нејзиниот татко, Ѓуро Новак, беше Хрват од островот Хвар, поморски инженер по професија.

Оваа комбинација од германска дисциплина и медитерански дух ќе стане основа на нејзината личност и уметнички израз. Раното детство го поминала во Берлин, но семејната идила била прекината од Втората светска војна. Семејството ја преселило во Хвар за да живее со нејзините баба и дедо, но трагедијата на војната не ги поштедила. Нејзиниот татко, Ѓуро, бил убиен во 1945 година.

„Мајка ми имала големи проблеми со мене затоа што ако некогаш кашлав, морала да ме извади од часови. Само затоа што била Германка. Го изгубив татко ми многу рано, суровата судбина нè разделила кога тој дошол да ме посети на Хвар. Тој бил убиен и се што знам е дека е погребан некаде на Вис, но никогаш не успеавме да откриеме каде“, се вели во нејзината биографија.

По војната, Габи се преселила со мајка си во Загреб, каде што го пронашла својот прв професионален дом, но изненадувачки, не во музиката, туку во визуелните уметности.

Дипломирала на престижното училиште за применети уметности, со насока графика. Нејзината прва работа била во Студиото за цртани филмови на светски познатиот Загребски филм, институција на врвот на својата креативна моќ. Работела како цртач, сценограф, колорист и графички уметник во движење за анимирани филмови.

Работата во Загрепската школа за цртани филмови, позната по своите високи естетски и уметнички стандарди, го изострила нејзиното око за детали, атмосфера и елеганција. Токму ова „уметничко око“ подоцна станало видливо во нејзиното беспрекорно и софистицирано сценско присуство, внимателно избрана гардероба и целокупен впечаток. Таа нудела повеќе од само глас, туку и целосно, промислено естетско искуство.

Нејзиниот премин во музичкиот свет се случил случајно. Додека работела во Загреб филм, нејзиниот талент за пеење го забележал режисерот Нино Костелац, кој, откако ја слушнал како зуи на работа, ја охрабрил да се обиде со музиката. Уште тогаш, нејзиниот глас станал дел од магијата на Загреб филм, позајмувајќи им го на ликовите во цртаните филмови како што се „Средба во сон“ (1957) и „Инспекторот се враќа дома“ (1959), и тоа биле првите значајни чекори во оваа насока.

Златното доба на Шлагер

Охрабрена од Загреб филм, Габи Новак стапна на музичката сцена кон крајот на 1950-тите и стана една од најголемите ѕвезди на тогашна Југославија речиси преку ноќ. Нејзиниот подем се совпадна со златното доба на фестивалите за поп музика, кои беа главна платформа за создавање ѕвезди и популаризација на нови песни.

Иако нејзиниот талент беше препознаен во Загреб, таа го имаше својот прв официјален јавен настап во Љубљана во 1957 година. Словенечкиот композитор и диригент Бојан Адамич ја слушна како пее и ја покани да настапи со својот голем оркестар. Сепак, моментот што ја лансираше во орбитата се случи во 1959 година на Загрепскиот фестивал. Нејзината изведба на песната „Љубав или шала“ ги освои и публиката и критичарите, означувајќи го нејзиниот официјален влез во величието на југословенската музичка сцена.

Набргу потоа, Габи стана неизбежно име и редовен победник на сите клучни фестивали од тоа време: Опатија, Сплит, Загреб и Белградска пролет. Нејзините први плочи, издадени за Југотон и PGP RTB во раните 1960-ти, се продаваа во голем број, а песни како што се преработки на светски хитови и оригинални хитови го зацврстија нејзиниот статус како една од најомилените пејачки во земјата. Нејзиниот препознатлив, топол и малку меланхоличен глас стана нејзин заштитен знак.

Тешкото „не“ што ја откри уметницата

На врвот на нејзината рана популарност, во 1964 година, Габи Новак доби понуда што беше сон што се оствари за многу музичари од тоа време: договор со престижната француска издавачка куќа Barclay Records. Таквата можност ѝ ги отвори вратите кон западноевропскиот пазар и меѓународна кариера.

Сепак, Габи донесе одлука што ќе го дефинира нејзиното уметничко кредо до крајот на нејзиниот живот. Таа го одби договорот.

Причината не беше каприц, туку фундаментално несогласување со барањата на издавачот. Договорот подразбираше дека таа мора да го промени својот стил на пеење и музички израз за да се прилагоди на комерцијалните очекувања на западниот пазар. Овој чин на одбивање не беше само биографска скица, туку нешто што го демонстрираше интегритетот што беше и остана реткост на сцена полна со оние кои би направиле сè за локален, а камоли за меѓународен успех.

Во време кога можеше да го избере патот на меѓународната слава по цена на компромис, Габи избра долгорочна уметничка автентичност. Со тоа, таа ги постави темелите за својот углед како уметник кој внимателно го избира својот репертоар и соработници, водена исклучиво од сопствените естетски и етички принципи.

Таа одлука најави подоцнежна, позрела фаза од нејзината кариера, во која длабочината и содржината секогаш ќе имаат предност пред минливиот комерцијализам, и ја зацементираше апсолутно заслужената почит што ја уживаше од публиката и критичарите во следните 60 години.

Габи и Арсен – од колеги до сродни души

Ако отфрлањето на договорот со Баркли го дефинираше нејзиниот уметнички интегритет, средбата со Арсен Дедиќ го дефинираше нејзиниот живот и уметност на најдлабок можен начин. Нивниот однос, кој започна како професионална соработка, прерасна во едно од најзначајните уметнички и љубовни партнерства во историјата на регионалната култура.

Габи и Арсен се запознаа кон крајот на 1950-тите пред поранешно телевизиско студио во Загреб. Во тоа време, Габи веќе беше голема ѕвезда, додека Арсен беше талентиран млад човек на почетокот на својата кариера. Нивната врска првично беше строго деловна. Арсен, поет и композитор со исклучителен талент, почна да пишува песни за неа.

Значајно е што една од нивните први соработки беше неговата изведба на класиката на Гершвин „Некој да ме чува“, која во хрватската верзија беше насловена „Нека бдије нада мном“ (1958). Насловот се покажа како пророчки, совршено опишувајќи ја улогата што ќе ја играат еден за друг до крајот на животот.

Во времето на нивното запознавање, двајцата беа во брак, Габи со композиторот Стипица Калоѓер (по нејзиниот прв брак со Богдан Дебењак), а Арсен со Весна Сулигој, со која имаше ќерка, Сандра.

Полека, низ години заедничка работа и пријателство, нивната врска созреа. Како што еднаш рече Арсен, „поминавме низ пријателство, бевме брат и сестра еден за друг, и еден ден двајцата сфативме дека сме „створени еден за друг““.

Откако двајцата се разведоа, нивната љубовна врска стана јавна. Тие се венчаа на 30 март 1973 година, кратко по раѓањето на нивниот единствен син, Матија.

„Тој беше душата и зборот, а таа беше срцето и гласот“

Песните на Арсен – поетски, интелектуални, честопати проткаени со меланхолија и иронија – најдоа некој што совршено ќе ги интерпретира.

Можеме да напишеме дека ова беше повеќе од партнерство композитор-пејач, бидејќи во многу аспекти тоа е вистина, но без разлика дали сме склони кон овие уметнички толкувања или не, тоа беше совршен спој. Арсен беше квалитетен и плоден автор, а Габи беше пејачка која знаеше како да го изрази тоа со длабоко разбирање и емоционална прецизност. Во секој случај, тие создадоа опус што ниту еден од нив не можеше да го постигне сам.

Песни како „Памтим само сретне дане“, „Он ме воли на својот начи,“, „Куќа за птица“ или „Вино и гитаре“ станаа не само нејзини најголеми хитови, туку и антологиски примери на хрватската шансона, неразделно поврзани со нејзината интерпретација.

Нивните заеднички албуми, како што се „Габи и Арсен“ (1980) и „Храбри људи“ (1988), се доказ за точноста на реченицата што често се повторува кога се зборува за нив: „Тој беше душата и зборот, а таа беше срцето и гласот“.

Нивниот заеднички живот беше обележан со длабоко меѓусебно почитување и свесно повлекување од јавноста

Наместо гламурозни настани, тие претпочитаа мирни лета поминати на изолиран остров, каде што Арсен најде инспирација за пишување. Габи беше негова поддршка во најтешките моменти, особено за време на неговите сериозни здравствени проблеми, вклучително и трансплантација на црн дроб во Падова во 2004 година, кога таа беше покрај него цело време.

Нивната врска беше доказ дека вистинската љубов и партнерство можат да преживеат и да цветаат далеку од рефлекторите, врз основа на заеднички вредности и уметничка страст.

Љубов кон џезот

Иако Габи Новак е најпозната на пошироката јавност како дива на шансоната и шлагерот, невозможно е да не се спомене нејзината трајна љубов кон џезот. Џезот за неа не беше само повремена екскурзија или подоцнежен додаток во нејзината кариера, туку паралелен и рамноправен столб на нејзиниот музички идентитет, присутен од самиот почеток. Покрај тоа, оваа љубов ѝ претходеше на нејзината поп кариера.

Како млада девојка, таа се восхитуваше на великани како Дорис Деј и Френк Синатра, чиј стил и фразирање ја инспирираа. На нејзиниот прв официјален настап во 1957 година со оркестарот Бојан Адамич, таа избра да ги изведе џез стандардите Tea For Two и Moonlight во Вермонт.

Врвот и еден вид потврда на нејзините џез афинитети се случи кон крајот на 50-тите години, за време на посетата на легендарниот Луис Армстронг во Загреб. Габи имаше чест и можност да учествува на џем сесија со еден од најголемите музичари на 20 век, што беше незаборавен момент што го потврди нејзиниот талент и статус во џез круговите.

Низ годините, таа настапувала на бројни престижни џез фестивали во Блед, Франкфурт и Берлин и соработувала со врвни домашни и меѓународни џез музичари, вклучувајќи ги Бошко Петровиќ и неговиот Загрепски џез квартет, Херб Гелер, Арт Фармер и Џон Луис. Нејзината изведба на вокалната верзија на композицијата „Интима“ од Прохаска се смета за еден од класиците на хрватскиот џез.

Џез династијата Дедиќ

Љубовта кон џезот станала и семејно наследство. Иако првенствено шансониер, нејзиниот сопруг Арсен Дедиќ, исто така, имал силни композиторски корени во џезот. Сепак, најзначајната џез соработка во нејзината кариера се случила со нивниот син, Матија Дедиќ, кој израснал во еден од најпочитуваните и најпризнатите хрватски џез пијанисти.

Нивните заеднички настапи и снимки претставувале прекрасен, мултигенерациски музички дијалог.

Класичните вокали на Габи се споиле со модерните аранжмани за пијано на Матија. Оваа соработка им донела големо критичко признание, кое кулминирало во 2002 година кога Габи ја освоила наградата „Порин“ за најдобра џез изведба за песната „Мојот смешен валентин“ од албумот на Матија.

Ова официјално ја потврди нејзината страст кон џезот, а семејната музичка врска стана уникатен феномен на културната сцена, каде што џезот беше заедничкиот јазик што поврзуваше три извонредни уметници.

Можевме многу да пишуваме за наградите, но во поширока слика тие се само нешто што останува во сенка на несомнената кариера што траеше повеќе од 60 години и остави зад себе влијателна дискографија и богато наследство.

Дискографскиот опус на Габи Новак е еден од најбогатите во овој регион. Таа има снимено десетици албуми и стотици песни што станаа дел од колективната свест.

Нејзините клучни студиски албуми, како што се „Габи“ (1970), „Само Жена“ (1974), „Нада“ (1985) и особено признатиот доцнежен албум „Пјесма е мојот живот“ (2002), сведочат за нејзината уметничка еволуција и доследност.

Со цел да го зачува и систематизира нејзиниот огромен придонес, издавачката куќа „Кроација рекордс“ издаде висококвалитетно, сеопфатно реиздание на „Дискобиографија“, кое ги собира нејзините снимки од 1957 до 2019 година на неколку ЦД-а, вклучувајќи филмска музика, фестивалски песни, преработки и претходно необјавен материјал.

Трагедија и трогателно збогување

Последната деценија од животот на Габи Новак беше обележана со низа тешки лични загуби кои претставуваа трагичен крај на живот исполнет со голема љубов. Смртта на нејзиниот сопруг Арсен Дедиќ на 17 август 2015 година го заврши нивното 42-годишно партнерство, оставајќи огромна празнина во нејзиниот живот и на музичката сцена.

Најголемиот удар дојде десет години подоцна кога почина и Матија, минатиот месец, на 52 години. Во сенка на овие трагични настани, нејзината последна снимена песна доби дополнително значење.

Песната „Почетак“, соработка со Данијела Мартиновиќ и нејзиниот син Матија, се појави кон крајот на минатата година, и наместо збогум, Габи и Матија оставија малку меланхолична, но оптимистичка порака за почетоците.

Габи Новак остави зад себе наследство кое далеку го надминува збирот на нејзините песни и награди. Секако, има богата дискографија, но нејзиното наследство е и личниот пример што го постави како уметник и жена.

Во бучен свет каде што сè е само минлива содржина без намера да трае подолго од времетраењето на трендовите и сè е подредено на најбрзиот успех во најголемиот можен простор, Габи Новак беше симбол на уметнички интегритет. Нејзината кариера беше водена од внатрешен компас, а не од надворешни притисоци.

Секогаш постои надеж дека нејзиниот тивок и ненаметлив стил сепак ќе се издвојува и ќе остави белег во околината на наметлива какофонија. (Индекс.хр)