(Фото/Видео) Ги преплавија парковите, иако се заканува трет бран епидемија

Голем број луѓе ги наполнија излетничките места во големите градови во Кина во текот на викендот, покрај предупредувањата на стручњаците дека постои ризик од пандемијата која не е при крај.

Сликите од планинскиот парк Хуангшан во провинцијата Анхуи се доказ дека илјадници граѓани со маски на лицето заминаа на отворено, по повеќемесечното ограничување на патувањето и строгите мерки за изолација.

People are packed at Huangshan (Yellow Mountain), a jagged range of more than 70 knifelike peaks in eastern China’s Anhui province, after quarantine ban lifted in most parts of China #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/SiVunZJys5

Метежот во паркот во саботата бил толку голем што во 7.48 часот утрото е издадено предупредување дека е достигнат максимумот од 20.000 посетители и дека нема да се примаат нови дента.

Многу градски ресторани кои беа затворени до пред само некој ден, имаа доста потрошувачи, а главно требаше резервација за место, пишува Си-ен-ен.

Ситуацијата е слична и во Пекинг, каде жителите потрчаа во градските паркови. Наглото враќање во нормалните текови на животот доаѓа по три месеци откако корона вирусот за прв пат беше откриен во кинескиот град Вухан.

Без оглед на се, вирусот не е при крај

На својот врв, во кина секојдневно имаше илјадници нови случаи. Но, последните недели стапката на зараза е значително помала. Кина во понеделникот пријави само 39 нови случаи, а сите дошле од странство.

Но, додека владата ги ублажува мерките, кинеските здравствени работници ја повикаа јавноста да продолжи со мерките за заштита.

#Huangshan Mountain, a 5-A tourist attraction in East #China‘s Anhui Province, closed to tourists on Sunday morning due to an overflow of tourists after it exempted its 190 yuan ($26.7) entrance fee to residents of the province to promote tourism amid #COVID19. pic.twitter.com/DAffe2zhI1

— Global Times (@globaltimesnews) April 5, 2020