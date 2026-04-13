Фон дер Лајен: Време е да се укине ветото, не сакаме идни блокади

Со резултатот од вчерашните парламентарни избори во Унгарија, Европската Унија е посилна и пообединета и сега е време да се преиспита правото на вето и да се премине на донесување одлуки со квалификувано мнозинство во надворешната политика за да се спречат идни блокади, изјави во понеделник претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен.

Таа рече дека унгарскиот народ повторно се кренал како што се кренал во 1956 година против советската власт и во 1989 година кога првпат ја пресекол бодликавата жица што го делеше континентот.

„Со овој резултат, нашата Унија е посилна и пообединета“, рече фон дер Лајен, коментирајќи ги унгарските парламентарни избори, кои ги загубија премиерот Виктор Орбан и неговата партија Фидес по 16 години. Заедно со нив, Унгарија систематски го злоупотреби правото на вето во области од исклучително значење за ЕУ, како што е помошта за Украина.

Опозициската партија Тиса и нејзиниот лидер Петер Маѓар извојуваа убедлива победа на вчерашните парламентарни избори, освојувајќи двотретинско мнозинство, давајќи им можност да го демонтираат системот што Орбан го градеше 16 години.

Маѓар: Го соборивме режимот на Орбан и ја вративме татковината

Таа нагласи дека сега е време да се погледнат „научените лекции“, како што е преминот кон гласање со квалификувано мнозинство во надворешната политика.

Гласање со квалификувано мнозинство

„Мислам дека преминот кон гласање со квалификувано мнозинство во надворешната политика е важен за да се избегнат системски блокади, како што видовме во минатото, и треба да го искористиме сегашниот моментум за навистина да продолжиме напред по ова прашање.“

На прашањето што очекува од новиот унгарски лидер, дали ќе ги спроведе потребните реформи за одмрзнување на замрзнатите средства, прекинување на руското влијание и поддршка на заемот од 90 милијарди евра за Украина што владата на Орбан го блокираше, фон дер Лајен нагласи дека прво треба да почека новата влада да ја преземе функцијата.

„Секако, што е можно поскоро ќе започнеме да работиме со новата влада по овие прашања со цел да постигнеме брз и долгоочекуван напредок во корист на унгарскиот народ. Има многу работа пред нас додека Унгарија се враќа на европскиот пат“, рече претседателот на Комисијата.

Маѓар ќе работи со ЕУ

„Ако ги погледнете најавите на Петер Маѓар за време на изборната кампања, можеше да се види дека тој беше многу јасен во врска со европскиот пат, дека ќе работи со различните отворени прашања. За мене е многу важно интензивно да работиме со новата унгарска влада на реформите што треба да се обезбедат за да се ослободат замрзнатите средства, бидејќи унгарскиот народ го заслужува тоа“, рече фон дер Лајен.

Претходната влада на Виктор Орбан беше во постојан конфликт со Европската комисија и другите земји-членки, поради што голем дел од европските средства беа замрзнати.