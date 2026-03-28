Финалето на Лигата на шампионите повеќе нема да биде исто, годинава, финалето во Будимпешта ќе се игра дење на денот

УЕФА одлучи дека финалето на Лигата на шампионите повеќе нема да се одржува ноќе.

Почнувајќи од овогодинешното финале во Будимпешта на 30 мај, финалето на Лигата на шампионите повеќе нема да се игра во традиционалното време од 21:00 часот, туку натпреварот ќе започне во 18:00 часот по средноевропско време.

УЕФА одлучи за овој револуционерен чекор и воведување на дневен распоред за финалето на Лигата на шампионите, за да можат навивачите и нивните семејства да го следат најважниот клупски натпревар во сезоната.

За навивачите што одат на натпреварот, пораното време значи и полесен пристап до јавниот превоз по натпреварот и побезбедно и поудобно враќање дома.

Покрај тоа, градовите домаќини исто така ќе имаат корист бидејќи навивачите ќе имаат повеќе време за славење и дружење по натпреварот.

„Со оваа промена, го ставаме искуството на навивачите во центарот на вниманието. Финалето на Лигата на шампионите е најважниот настан во фудбалската сезона, а новото време на почеток ќе го направи уште подостапно, инклузивно и импресивно за сите учесници. Новото време на финалето во сабота значи дека натпреварот ќе заврши порано, дури и ако оди во продолженија или пенали, што им дава можност на навивачите да уживаат во остатокот од вечерта со пријателите и семејството“, рече претседателот на УЕФА, Александар Чеферин.