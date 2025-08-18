Филмот за „Хаустор“ ги обедини членовите на бендот на Сараево филм фестивал: „Не беше лесно, но веднаш „се кликнаа“

Документарниот филм на хрватскиот новинар, публицист и режисер Арсен Оремовиќ, „Тречи свијет“, посветен на загрепскиот бенд „Хаустор“, синоќа, премиерно беше прикажан на 31-от Сараевски филмски фестивал (СФФ) , собирајќи ги сите членови на таа легендарна група од почетокот на 80-тите.

Филмот на Оремовиќ за „Хаустор“, бенд кој во голема мера ја обликуваше музичката сцена на поранешна Југославија, е во конкуренција за најдобар документарец на годинешниот СФФ и се натпреварува за наградата „Срцето на Сараево“ во овој жанр со уште 11 документарци, вклучувајќи го и филмот „Лекције мог тате“ од режисерката Далија Дозет, уште едно дело од најновата хрватска продукција.

„Тречи свијет“ предизвика голем интерес кај сараевската публика и исклучително позитивни реакции бидејќи раскажува интересна приказна за тоа како Хаустор се трансформирал во 1984 година кога двајца од клучните креативци на бендот, Дарко Рундек и Срѓан Захер, решиле да тргнат по различни патишта.

Тоа се случи веднаш по објавувањето на албумот „Тречи свијет“. Иако сега се смета за еден од најважните рок албуми направени во поранешна Југославија, публиката и критичарите го примија поинаку, а претежно имаше недостаток на разбирање за овој вид музички израз. Сега преовладува мислењето дека албумот едноставно бил пред своето време, но кога беше објавен, тој го означи крајот на соработката на Рундек и Захер во бендот што го создадоа во 1979 година.

Четириесет години по распадот, тие ја покажаа својата подготвеност да ги раскажат своите приказни на филм за тоа што всушност се случило и како настанал „Тречи свијет“, но и за целата нивна соработка. Сите поранешни членови на бендот учествуваа во ова, па по повеќе од две децении, Зоран Зајец, Озрен Штиглиќ и Срѓан Гулиќ беа повторно заедно во филмот, но и во Сараево, заедно со Рундек и Захер.

Филмот, кој ја раскажува приказната за тоа како настанал Хаустор, е во процес на снимање од 2020 година, кога Оремовиќ, Рундек и Захер почнаа неформално да разговараат за сè.

Веднаш се „кликнаа“

Оремовиќ вели дека не било лесно бидејќи меѓу двајцата музичари, и покрај почитта што ја имаат еден кон друг, сè уште постои јасно разбирање за тоа што ги разделува, но кога повторно се најдоа во студиото, многу брзо се „кликнаа“ и продолжија како да свиреле заедно континуирано сите изминати години.

Како што рече по премиерата, неговата главна цел беше да ја претстави поетиката на креативноста на клучните луѓе на Хаустор. „Тоа беше навистина посебен бенд, па им понудив да не го прават биографски филм, туку да видам што ги обликувало“, истакна тој. Музичкиот продуцент на поранешниот Југотон Синиша Шкарица во филмот изјави дека од денешна перспектива со сигурност може да каже дека „Treći svijet“ е меѓу десетте најдобри, а можеби и најдобриот албум во историјата на рок-сцената на цела поранешна Југославија.

„Вистинската слика за уметноста не може да се оспори. Секој што создава треба да верува во она што го прави, дури и кога се обидува да го оспори“, рече Шкарица во Сараево. Захер рече дека уметниците денес, како и порано, имаат обврска да ја зачуваат својата автономија и критериуми, занемарувајќи ги желбите на другите да ги претворат своите дела во стоки што полесно ќе се продаваат.

Хрватската премиера на филмот е планирана во Вуковар, а проекцијата во Загреб е закажана за 30 септември.