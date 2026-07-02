Филипче: Ќе го номинирам Герасимовски за нов потпретседател на СДСМ

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче преку социјалните мрежи извести дека ќе го номинира градоначалникот на Општина Центар, во два мандати, Горан Герасимовски за нов потпретседател на СДСМ.

„Горан е човек кој со силна, посветена и одговорна работа ја заслужи довербата на граѓаните на општина Центар. Победата и освоениот втор мандат како градоначалник се најдобра потврда дека резултатите, блискоста со луѓето и искрената работа секогаш се препознаваат.

Убеден сум дека Горан, со своето искуство, работа и искрена желба, ќе внесе нов импулс, ќе ги обедини сите наши капацитети против криминалната власт и ќе даде придонес во градењето на уште посилен СДСМ“, напиша Филипче.

Во моментот, СДСМ има двајца потпретседатели Јованка Тренчевска, пратеник, поранешна министерка за труд и социјална политика и Александар Трајановски, кандидатот за градоначалник на Аеродром.

Според Статутот на партијата може да се изберат двајца до четворица потпретседатели.