ФИДЕС поднесе предлог-закон за задржување на конфискуваните украински пари и злато

Унгарската владејачка партија ФИДЕС денеска поднесе предлог-закон за овластување на Националната даночна и царинска управа да ги задржи парите и златото, кои беа конфискувани минатата недела од две украински оклопни возила, додека трае даночната проверка.

Унгарија во петокот соопшти дека притворила седум Украинци кои превезувале околу 82 милиони долари и злато, под сомнение за перење пари. Киев ја обвини Будимпешта за земање на банкарските службеници како заложници во услови на спорот за испораката на нафта.

Министерот за надворешни работи на Украина, Андриј Сибиха во петокот вечер објави дека седумте украински граѓани се ослободени.