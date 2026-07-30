ФЕД ги задржа каматните стапки непроменети, но се појави голема поделба

Федералните резерви во среда гласаа да ја задржат својата клучна каматна стапка непроменета, но не без противење од тројца функционери кои изразија загриженост за инфлацијата и сакаа да ја зголемат (каматата).

И покрај растечката поддршка од некои функционери за зголемување на стапката, Федералниот комитет за отворен пазар гласаше со 9-3 за да го остави целниот опсег помеѓу 3,5% и 3,75%.

Сите гласови „против“ дојдоа од регионалните претседатели – Бет Хамак од Кливленд, Нил Кашкари од Минеаполис и Лорија Логан од Далас – кои беа најгласни за потребата од повисоки стапки за справување со инфлацијата која е над целта од 2% повеќе од пет години.

Во соопштението по состанокот се вели дека тројцата неистомисленици „преферирале да го зголемат целниот опсег за ¼ процентен поен на овој состанок“.

Ова е прв пат од септември 2016 година тројцата креатори на политики да се разликуваат околу унифициран став за тоа каде треба да одат стапките.

„Го толкуваме ова како гласен јастребски комитет“, рече Иан Линген, раководител на одделот за каматни стапки во САД во BMO Capital Markets.

Гласањето против претставуваше ран предизвик за претседателот Кевин Ворш, чие одбивање да даде јасни насоки за насоката на монетарната политика доведе до невообичаено високи нивоа на неизвесност пред состанокот.

Пазарите во голема мера очекуваа креаторите на политиките на централните банки да одобрат уште едно зголемување на стапките, иако имаше одредена пристрасност – околу 1 од 3 шанси, според алатката FedWatch на CME Group – дека изненадувачко зголемување на стапките е на повидок. Пазарите што предвидуваа имаа повисоко ниво на сигурност дека ФЕД ќе ги задржи стапките на чекање.

Ворш тврдеше дека ФЕД треба да троши помалку време обидувајќи се да им каже на пазарите што ќе направи и наместо тоа да ги нагласи условите под кои ќе преземе акција. Но, изјавата од среда не даде ниту едното ниту другото, дури и кога пазарите генерално очекуваат ФЕД да ги зголеми каматните стапки во септември.

Соопштението по состанокот беше практично идентично со она по одлуката од 17 јуни и беше во согласност со активностите на ФЕД во текот на целата година, по три намалувања на стапките во втората половина на 2025 година.

Службениците повторно забележаа дека „економската активност се шири со солидно темпо и покрај зголемената неизвесност, делумно поради конфликтот на Блискиот Исток“. Во соопштението понатаму се вели дека растот на работните места „се движел во чекор со работната сила, а стапката на невработеност малку се променила“ дури и кога работната сила во САД се намалила.

Како и во јуни, соопштението заврши со едноставна декларација: „Комитетот ќе обезбеди стабилност на цените“.

„ФЕД се чини дека губи трпение со инфлацијата над целта, и покрај неодамнешните млаки податоци“, рече Кеј Хејг, глобален раководител и главен инвестициски директор за решенија за фиксен приход и ликвидност во Голдман Сакс Асет Менаџмент. „Сè појасниот став на одборот, потврден со три несогласувања од денешното држење, веројатно е влошен од неодамнешното избувнување на непријателства на Блискиот Исток“.

Политички ориентирани претставници тврдат дека инфлацијата ги оптоварува домаќинствата и не покажува јасни знаци на ублажување. Неодамнешните ценовни притисоци, исто така, ги одразуваат тарифите наметнати од претседателот Доналд Трамп и повисоките трошоци за енергија поврзани со конфликтот во Иран.

Целиот одбор во јуни предвиде зголемување од четвртина поен до крајот на 2026 година.

Гувернерот Кристофер Волер, исто така, неодамна изрази загриженост за инфлацијата, велејќи дека можеби ќе бидат потребни повисоки стапки доколку не се постигне поголем напредок. Сепак, тој гласаше за одложување.

Од своја страна, Ворш ја нарече инфлацијата „избор“ и постојано ја нагласуваше важноста на контролата на цените за време на неодамнешните сослушувања на Капитол Хил.

Но, од политичка перспектива, Ворш изрази презир кон минатата практика на ФЕД да дава насоки за очекувањата за стапките.

По првиот состанок на Ворш, изјавата беше многу пократка од она што стана норма. Ворш ја нагласи потребата да се промени начинот на кој ФЕД комуницира, дури и посвети една од петте работни групи што ги формираше за решавање на проблемот.

Во неделите пред состанокот, неговите колеги од ФОМК изразија различни ставови за политиката.

Претседателот на ФЕД на Њујорк, Џон Вилијамс, рече дека смета дека сегашната политика е добро позиционирана за да ја врати инфлацијата до целта. Логан, сепак, возврати дека ќе бидат потребни „умерени“ повисоки стапки.

Хамак, исто така, беше јастреб за инфлацијата, наведувајќи го притисокот со кој се соочуваат домаќинствата од постојано повисоките цени на часовите насекаде.

Претходно оваа недела, Трамп ја покажа својата поддршка за Варш, нарекувајќи го „фантастичен“, додека истакна дека другите функционери на ФЕД имаат „лоши намери“ и веројатно политички мотиви.