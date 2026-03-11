Европскиот шампион во мотоциклизам, Петар Мијалков, ги стартуваше подготовките во Шпанија

По блескавата 2025 година во која го покори Стариот Континент и стана апсолутен европски шампион во мотоциклизам, Петар Мијалков веќе ги запали моторите за новата сезона.

Со куфер полн очекувања и титула која носи огромна тежина, но и уште поголема мотивација, македонскиот ас официјално ги започна подготовките за предизвиците кои следат. Во периодот од 27 февруари до 3 март, Мијалков престојуваше во Шпанија, каде што одработи циклус на интензивни тренинзи, темпирајќи ја својата форма пред стартот на новиот шампионат.

Изборот на Шпанија за почеток на подготвителниот период не е случаен. Позната како лулка на светскиот мотоциклизам, со врвни патеки и идеални климатски услови, таа му ги пружи на Мијалков неопходните услови за максимален фокус. Во овие пет дена, акцентот не беше ставен само на брзината, туку на сеопфатна физичка и техничка подготовка, тестирање на лимитите на машината и усовршување на секој детаљ од возењето.

„Мојата сила е во луѓето кои стојат зад мене“

Она што го издвојува Петар како спортист е неговата скромност и свесност дека зад секој успех стои цел тим и силна заедница. Свесен за притисокот што го носи статусот на фаворит, тој испрати емотивна порака на благодарност до сите кои веруваат во него:

„Кога си на патеката, под кацигата си сам, но вистината е дека секој извозен километар го поминувам со огромна армија луѓе зад мене. Оваа титула никогаш не беше само моја. Сакам од дното на срцето да им се заблагодарам на моето семејство и пријателите кои беа мојот најцврст столб дури и во најтешките моменти. Огромна благодарност до целиот македонски народ – вашата искрена радост, гордост и позитивна енергија ја чувствувам каде и да возам во Европа. Секако, благодарам и до медиумите кои неуморно го следат овој наш пат и му даваат заслужен простор на мотоспортот. Вашата константна поддршка е мојот најсилен ветер во грб. За вас вреди да се даде сè од себе и токму затоа ветувам дека и оваа сезона ќе го оставам срцето на патеката.“

Очекувањата се големи, мотивот уште поголем

Интензивните тренинзи во Шпанија се првиот доказ дека минатогодишниот успех не бил случајност, туку резултат на сурова професионална посветеност која продолжува со исто темпо. Новата сезона започнува наскоро, а прашањето кое сега лебди во спортските кругови веќе не е дали Македонија има возач за на подиумот, туку со каква доминација ќе настапи Мијалков оваа година. Машината е подготвена, формата се бруси, а шампионот е гладен за нови победи.