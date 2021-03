Европската комисија го претстави изгледот на „Ковид пасошите“

Европската комисија (ЕК) го претстави усвоениот предлог на Комисијата за „дигиталниот зелен сертификат“ што ќе овозможи полесно патување во рамките на Европската унија (ЕУ). Според предлогот на ЕК, овој сертификат ќе биде и во печатена и во електронска форма и ќе го издаваат властите од сите земји-членки и ќе бидат признати од сите други членки на Унијата, пренесува Еуроњуз.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.

The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) March 17, 2021