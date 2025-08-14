Европската економија нагло забави во вториот квартал

Економиите на еврозоната и ЕУ значително забавија во вториот квартал во споредба со првите три месеци, објави во четврток Европскиот завод за статистика, потврдувајќи ги прелиминарните проценки.

Економската активност во еврозоната порасна за 0,1 процент во вториот квартал во споредба со претходните три месеци кога порасна за 0,6 проценти, пресметаа статистичарите врз основа на сезонски прилагодени податоци.

На ниво на Унијата, таа се зголеми за 0,2 проценти, по растот од 0,5 проценти во првиот квартал, објави Евростат, потврдувајќи ги прелиминарните проценки за двете области, објавени на крајот на јули.

Пресметките покажуваат најслаб резултат од крајот на 2023 година, кога активноста во двете области стагнираше.

Најновата проценка на БДП се базира на податоци од земјите-членки кои „покриваат“ 99 проценти од БДП на еврозоната и ЕУ, додека прелиминарната проценка на БДП се базира на податоци од 19 земји-членки и „покрива“ 96 проценти од БДП на еврозоната и 94 проценти од БДП на ЕУ, забележува Евростат.

Податоците за Хрватска, Данска, Грција, Латвија, Луксембург и Малта не се достапни во извештајот на Евростат, покажуваат табелите.

Според податоците достапни на Евростат, романската економија пораснала најсилно во периодот од април до јуни на квартална основа, за 1,2 проценти.

По Полска следи со зголемување на активноста од 0,8 проценти, а Шпанија, Бугарија и Словенија се веднаш зад нив, со зголемување на активноста од 0,7 проценти во споредба со првите три месеци од оваа година.

Холандија, Австрија, Словачка и Шведска остварија најблаг раст, за 0,1 процент, додека активноста стагнираше во Финска.

Далеку најголем квартален пад е забележан во Ирска, за еден процент, додека Германија и Италија исто така се намалија за 0,1 процент, како што беше предвидено.

Економијата на еврозоната порасна за 1,4 проценти во вториот квартал, малку побавно од растот од 1,5 проценти во претходните три месеци, според новите бројки на Евростат, кои исто така се во согласност со прелиминарните проценки.

Во исто време, бруто домашниот производ на ЕУ порасна за 1,5 проценти, по раст од 1,6 проценти во првите три месеци во споредба со истиот период минатата година, како што беше предвидено.

Растот во обете области забави на годишна основа за прв пат од минатото лето.

Ирска забележа убедливо најсилен годишен раст во вториот квартал, од 16,2 проценти, според прелиминарните проценки.

Следат Кипар и Бугарија, со раст на активноста од 3,3 и 3,1 проценти, соодветно. Литванија и Полска се исто така блиску, со раст од три проценти.

Најслаб резултат во „големата четворка“ забележаа Германија и Италија, каде што економската активност порасна за скромни 0,4 проценти.

Во Австрија и Унгарија, активноста се зголеми за само 0,1 и 0,2 проценти, соодветно, според податоците на Евростат.