Европската централна банка во страв од стабилните монети. „Може да го уништи еврото“

Напредокот на стабилните монети, криптовалути врзани за американскиот долар, претставува сериозна закана за европските напори за зајакнување на глобалната позиција на еврото. На крајот на краиштата, трендот би можел да ја ослабне контролата на Европската централна банка (ЕЦБ) врз економијата, изјавија тројца претставници на ЕЦБ за Политико.

Коментарите дојдоа по семинарот за стабилни монети, одржан заедно со редовниот состанок за монетарна политика на ЕЦБ во јули.

Дополнително на загриженоста на креаторите на политиките, пазарната вредност на овие дигитални средства се зголеми повеќе од двојно за помалку од две години, скокнувајќи од 125 милијарди долари на околу 255 милијарди долари, при што речиси 99 проценти од таа вредност е поврзана со американскиот долар.

Службениците стравуваат дека растечкото прифаќање на стабилните монети би можело да ја зацврсти доминацијата на доларот во глобалните финансии и да ги задуши надежите дека еврото ќе стане сериозен конкурент. „Овој тренд им штети на европските напори за зголемување на меѓународната улога на еврото и геополитичкото влијание што доаѓа со него“, рече еден член на Управниот совет, кој побара да не биде именуван.

Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, претходно ги повика европските лидери да го искористат „евро моментот“ за да ја зајакнат улогата на единствената валута, но развојот на настаните на пазарот на криптовалути се чини дека оди во спротивна насока.

Администрацијата на САД, особено, го поддржа развојот на стабилни монети поврзани со доларот како начин за зајакнување на сопствената валута. Членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, предупреди на „дестабилизирачки ефекти“ што произлегуваат од „дигиталната доларизација“, особено на пазарите во развој. Но, опасноста ја загрозува и самата еврозона.

„Доколку стабилните монети во американски долар се користат широко во еврозоната, без разлика дали за плаќања, штедење или порамнувања, контролата на ЕЦБ врз монетарните услови би можела да биде ослабена“, напиша Јирген Шаф, советник за дигиталното евро, во блог пост минатата недела. „Без стратешки одговор, монетарниот суверенитет и финансиската стабилност на Европа би можеле да бидат поткопани.“

Економистите се поделени

Со години, претставниците на ЕЦБ го промовираа воведувањето на дигиталното евро како најефикасен одговор на заканата од странските дигитални валути. Целта е да се понуди сигурна алтернатива базирана на еврото што ќе им го олесни на граѓаните и бизнисите останувањето во рамките на монетарниот систем на еврозоната.

Лагард ги засили напорите за продолжување на проектот. „Законодавната рамка што ќе го отвори патот за потенцијално воведување на дигитално евро треба брзо да се воспостави“, рече таа во јуни, нарекувајќи го „стратешки приоритет“.

Сепак, Управниот совет останува скептичен кон стабилните монети, верувајќи дека тие не ги исполнуваат стандардите за „здрава парична единица“ и страдаат од недоволна регулатива. Сепак, некои признаваат дека стабилните монети поврзани со еврото би можеле да послужат како мост додека не се развие дигиталното евро. Шаф забележа дека тие „би можеле да ги задоволат легитимните пазарни потреби“ и „исто така би можеле да ја зајакнат меѓународната улога на еврото“.

Економистите се поделени, но Јенс ван ’т Клостер, Едоардо Мартино и Ерик Моне веруваат дека имитирањето на американскиот модел би било стратешка грешка.

„Ова не е ниту реално, со оглед на предноста на доларот како актуелна валута, ниту евроизацијата на трети земји преку ризични стабилни монети сама по себе е добра за ЕУ“, напишаа тие.

Наместо тоа, тие го повикуваат Брисел да се фокусира на позиционирање на еврото како глобално безбедно засолниште. „ЕУ треба да се држи до промовирање на интернационализацијата на еврото како безбедно засолниште кое може да се чува без ограничувања“, заклучија тие, тврдејќи дека ова ќе ја зголеми побарувачката за единствената валута на долг рок.

Што е стабилна монета и за што служи?

Стабилната монета е посебен вид дигитална валута која е дизајнирана да одржува стабилна вредност во однос на референтна актива, најчесто американскиот долар или други тврди валути.

За разлика од традиционалните криптовалути како биткоин или етереум, чија вредност често значително варира, стабилните монети се поткрепени со реални резерви – како пари на банкарски сметки или државни обврзници – и редовно се следат за да се обезбеди нивната стабилност.

Ова ги прави погодни за секојдневни плаќања, меѓународни трансфери и складишта на вредност, бидејќи корисниците можат да бидат сигурни дека нивните дигитални средства нема одеднаш да изгубат или добијат вредност.

Што може да направи една стабилна валута што обичниот долар не може?

Споредувањето на стабилните монети со доларите на картичка открива неколку клучни разлики што ги прават стабилните монети иновативни во секојдневните финансии и бизнис:

Инстантни и глобално достапни трансакции: Стабилните монети овозможуваат трансфер на пари за неколку секунди низ целиот свет, без оглед на времето од денот или денот од неделата, додека трансакциите со картички често се ограничени од работното време на банките и може да траат подолго за меѓународни трансфери.

Пониски и предвидливи такси: Трансферите со стабилна монета обично носат пониски такси во споредба со мрежите со картички, кои вклучуваат посредници и дополнителни такси, особено за меѓународни плаќања.

Неповратни приноси и поголема контрола: Трансакциите со стабилна монета се конечни и неотповикливи, давајќи им на корисниците поголема контрола врз нивните средства бидејќи не им е потребна банкарска сметка.

Трансакции без посредници: Трансферот е директен помеѓу две страни, без интервенција на повеќе банки или процесори за плаќање, што го забрзува и поедноставува процесот.

Поголема флексибилност за програмирање на трансакции: Стабилните монети се програмабилни – плаќањата можат да се автоматизираат, паметните договори можат да се користат и да се поврзат со децентрализирани финансиски услуги, што не е можно со стандарден долар на картичка.

Непосредна достапност и ликвидност: Средствата во стабилна монета се достапни 24/7, без ограничувањата на банкарскиот систем или техничките ограничувања на системот на картички.