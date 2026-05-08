Европска комисија: Скапото гориво за авиони не е изговор за кршење на правата на патниците

Високите цени на горивото за авиони не можат да бидат изговор за авиокомпаниите да ги занемаруваат правата на патниците и само во случај на недостиг на гориво нема да мора да ги обесштетуваат патниците во случај на откажување на лет, објави денес Европската комисија (ЕК).

„Правата на европските патници во авиосообраќајот продолжуваат да важат во целост. Во случај на откажување, патниците имаат право на враќање на парите, пренасочување или повторно влегување, како и помош на аеродромот и обесштетување за откажувања во последен момент“, изјави портпаролката на ЕК, Ана Каиса Итконен.

„Затоа, авиокомпаниите се ослободени од плаќање обесштетување само ако можат да докажат дека откажувањето е предизвикано од вонредни околности, како што е недостиг на гориво. Ние не ги сметаме високите цени на горивото за вонредна околност“, додаде таа.

Насоки за секторите за транспорт и туризам

ЕК усвои насоки за секторите за транспорт и туризам на ЕУ во петокот, поради глобалните прекини во снабдувањето со гориво и затворањето на одредени воздушни и морски патишта поврзани со кризата на Блискиот Исток. Насоките се фокусираат на воздухопловството, особено на влијанието од потенцијалниот недостиг на керозин доколку конфликтот продолжи.

Насоките наведуваат дека ретроактивно зголемување на цените на билетите што се продаваат преку дополнителни трошоци, како што се доплати за гориво, не е дозволено. Што се однесува до пакет-аранжманите, директивата им дозволува на организаторите ретроактивно да ги зголемат цените доколку тоа е наведено во договорот и само под одредени околности.

Jet A-1 и Jet A: Разлика во точката на замрзнување

Агенцијата за безбедност на воздухопловството на Европската унија (EASA) издаде билтен за безбедност со информации за снабдувањето со гориво и безбедното користење на горивото за воздухопловство Jet A во Европа.

Ситуацијата на Блискиот Исток влијае на снабдувањето со гориво Jet A-1, кое традиционално се користи во Европа и горивото Jet A во Северна Америка.

Главната разлика е точката на замрзнување – за Jet A-1 е минус 47 степени Целзиусови, што го прави посоодветен за долги летови и летови во постудени клими. Jet A има повисока точка на замрзнување, максимум минус 40 степени.

EASA отвори можност за користење на горивото Jet A во Европа, кое се произведува во Соединетите Американски Држави и во моментов не се користи во Европа од технички причини.