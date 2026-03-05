Европол: Зголемена закана од тероризам во Европската Унија поради конфликтот во Иран

Заканата од терористички напади на територијата на Европската Унија (ЕУ) е зголемена поради конфликтот во Иран, објави денеска Европол, предупредувајќи дека иранските посреднички актери би можеле да започнат дестабилизирачки активности во земјите-членки.

Портпаролот на Европол, Јан Оп Ген Орт, изјави дека нивото на терористичка и екстремистичка закана на територијата на ЕУ е оценето како „зголемено“, додавајќи дека ова би можело да се манифестира преку радикализација на поединци или преку мали, самоиницијативни ќелии формирани во рамките на ЕУ.

Според него, брзото ширење на содржината на интернет би можело дополнително да ја забрза краткорочната радикализација меѓу членовите на дијаспората на ЕУ и други поединци.

Европол, исто така, изразува загриженост дека иранските посреднички актери би можеле да бидат активирани.

„Овие актери вклучуваат таканаречена „Оска на отпорот“ и криминални мрежи кои работат под надзор на иранските безбедносни институции“, рече Оп Ген Орт.

Тој додаде дека нивните активности би можеле да вклучуваат терористички напади, кампањи за заплашување и финансирање на тероризам, но исто така и кибер напади, ширење дезинформации или измами на интернет.

Според проценката на Европол, ризикот од кибер напади насочени кон инфраструктурата и деловниот сектор би можел дополнително да се зголеми ако конфликтот продолжи.

„Конфликтот ќе генерира паралелна динамика во онлајн просторот. Криминалните и терористичките мрежи ќе ја искористат подобрената информативна средина преку измами и дезинформации со употреба на вештачка интелигенција“, рече Оп Генерал Орт.

Европскиот колеџ за безбедност и одбрана одлучи претходно оваа недела да ја засили соработката со Европол поради стравувањата од иранска одмазда по атентатот врз врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи.