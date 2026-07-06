Еволуција на вкусот во Бугарија: Модерната „брза храна“ и кафулињата попопуларни од рестораните и пабовите

Времето кога класичниот ресторан со мени од седум јадења беше прв избор за излегување, постепено отстапува место на подинамични, концептуални и поприфатливи формати. Потрагата по брзина, во комбинација со променливиот урбан ритам, ги претвори објектите за брза услуга и специјализираните кафулиња во неоспорни лидери на пазарот, објавува БГНЕС.

Според сумираните податоци од деловните анкети и индустриските здруженија, секторот на услуги (во делот „Ресторани и хотели“) бележи стабилен промет во номинални услови, поткрепен од растот на приходите, но однесувањето на потрошувачите во самиот сектор е многу фрагментирано. Петгодишниот тренд покажува јасна преориентација од традиционалните таверни и традиционални ресторани кон места за дружење „во движење“ и објекти со пократок престој. Дури и во услови на инфлација во секторот, Бугарите не престануваат да ги посетуваат објектите, но го менуваат својот тип.

Меѓу првите 3 најпосакувани објекти моментално е таканаречениот Fast Casual (Модерна брза храна), кој е апсолутен хит на пазарот. Овие објекти нудат квалитет близок до оној на класичен ресторан, но со брзина на услуга и ценовна класа на синџирите за брза храна. Потрошувачите ја ценат можноста да имаат квалитетен ручек за помалку од 20-25 минути. Интеграцијата на софтверот со платформите за достава, исто така, игра огромна улога тука.

На второ место се специјализираните кафулиња и локациите за „Brunch“ – местата што нудат висококвалитетно одбрано кафе, занаетчиски закуски и комбинирани викенд менија (brunch), се преполни. Тие станаа социјални центри не само за состаноци, туку и за работа надвор од канцеларијата.

И трето, но не и најмалку важно, се тематските ресторани. Додека традиционалните објекти со заедничка кујна губат на терен, оние со јасен концепт – главно италијански, азиски (суши, рамен) и медитерански – уживаат лојална клиентела. Бугаринот бара искуство и автентичност кога одлучува да одвои буџет за класична вечера.

Современиот урбан човек се повеќе избегнува долго чекање за нарачки. Форматите што бараат повеќе од 15 минути за послужување на главно јадење губат во „сообраќајот за ручек“.

Инфлацискиот притисок врз услугите (кој ќе продолжи да биде меѓу водечките во 2026 година), исто така, има влијание. Со зголемувањето на цените на менијата, просечниот клиент ја проценува вредноста на услугата повнимателно – тој претпочита да плати за брз и предвидлив оброк за време на паузата за ручек или за квалитетно еспресо наутро, наместо за долга вечера со неизвесен резултат. Недостатокот на персонал во угостителската индустрија дополнително ги принудува сопствениците да се префрлат на поедноставни и побрзи формати за самопослужување или дигитално нарачување преку апликации.

Во текот на изминатите три години (2023–2026), просечната сметка во бугарските ресторани доживеа значителен скок. Комбинацијата од зголемување на цените на основните суровини, зголемување на трошоците за работна сила и енергија и враќањето на стандардната стапка на ДДВ од 20% за угостителите ги принуди сопствениците масовно да ги ажурираат цените на менијата. Во нумеричка смисла, просечната сметка за една посета се зголемила помеѓу 25% и 40% во зависност од видот на објектот и регионот.

На пример, пред 3 години (2023), стандарден ручек (супа/салата + главно јадење) во просечен објект во поголемите градови чинеше околу 12–15 лева. Сега истата комбинација ретко се наоѓа под 18–22 лева, или околу 10 евра. Цените на супите масовно ја надминаа границата од 5-6 евра, а главните јадења во менијата за ручек почнуваат од 10 евра. Пред 3 години (2023), вечера за двајца, вклучувајќи две салати, две главни јадења, безалкохолни пијалоци и чаша вино, изнесуваше околу 60-75 лева, или околу 30 евра. Сега просечната сметка за точно истата нарачка е веќе во опсег од 60 до 65 евра. Во Софија и големите регионални градови, износот лесно го надминува овој лимит ако се нарачаат поспецифични месни или морски производи.

Инфлацијата во секторот „Ресторани и хотели“ го надмина националниот просек, а според податоците за последните години, услугите во објектите одржуваат постојан годишен раст. Сепак, наместо да престанат да излегуваат, Бугарите ги прилагодија своите навики и ги оптимизираат своите нарачки – на пример, тие сè повеќе го прескокнуваат предјадењето или десертот за да можат да ја платат сметката. Кога сме кај сметката, се покажува дека ова е уште една предност на брзата храна, која станува сè попосакувана: не мора да му давате бакшиш на келнерот.