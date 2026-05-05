Еве, што мисли г-ѓа Безос за Мет Гала и за иднината на модата

Њујорк – Лорен Санчез Безос е горда што ја презема својата улога на Мет Гала 2026.

Неколку часа пред најголемата модна ноќ , синоќа, сопругата на Џеф Безос – која е почесен копретседател – ја изрази својата благодарност за Ана Винтур.

„Како што сите знаеме, никој не направил повеќе за да ја воздигне модата како уметничка форма“, рече Санчез Безос во говорот на претпремиерата на изложбата на Институтот за костими, „или да создаде во оваа индустрија почит што ја заслужува. Ти благодарам, Ана.“

Всушност, авторката на „Мувата што леташе под морето“ рече дека е благодарна што е во просторија заедно со Винтур и копретседателката Венус Вилијамс. (Никол Кидман и Бијонсе исто така го водеа настанот.)

„Мет отсекогаш разбирал нешто што остатокот од светот конечно го достигнува: Модата е уметност“, продолжи 56-годишната, потсетувајќи на темата на вечерта „Модата е уметност“. „Дизајнерите што ги славиме вечерва се вистински уметници. Институтот за костими е чувар на нивната работа – на начин на кој Мет е чувар на секоја голема слика или скулптура. Тоа е она што овој музеј дефинитивно го разбира.“

Таа и нејзиниот сопруг го разбираат тоа. И Санчез Безос сподели точно како двојката ја приоритизира иднината на модата.

„Иднината на таа уметност заслужува инвестиција“, продолжи филантропот. „Затоа Фондот за Земјата на Безос ги поддржува научниците кои го преосмислуваат тоа што може да биде ткаенината. Одржлива свила одгледувана во лаборатории – тоа се случува. Памук обновен од темел.“

Како што рече таа, „Дизајнерите на оваа изложба и оние што доаѓаат потоа заслужуваат индустрија со толку напреден став како што се тие.“

И покрај критиките за вклученоста на Безос во годишната акција за собирање средства за мода, Винтур претходно ја сподели својата целосна поддршка.

„Многу сме благодарни за нејзината неверојатна дарежливост“, изјави таа за CNN во ноември 2025 година, „па затоа сме возбудени што таа е дел од вечерта.“