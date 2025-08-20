Ева Лонгорија во потрага по гастрономските тајни на Франција. Веќе го откри вкусот на Мексико и Шпанија

CNN лансира уште еден дел од својата франшиза за храна за патување „Searching For“, испраќајќи ја ѕвездата, продуцентка, режисерка, филантроп и претприемачка Ева Лонгорија во Франција за нова сезона што ќе дебитира во 2026 година.

Лонгорија веќе беше домаќин на две изданија на шоуто, „Searching For Mexico“, и „Searching For Spain“, кое дебитираше претходно оваа година.

„Франција долго време е камен-темелник на глобалната кујна и возбудена сум што соработувам со CNN за ова следно поглавје од нашето кулинарско и културно патување“, рече Лонгорија. „Едвај чекам да се нурнам во богатите гастрономски традиции на земјата, да ги посетам регионите што го обликуваа мојот сопствен вкус и страст и да ја прославам уметноста и наследството што ја прават француската храна и култура толку трајно иконски и влијателни во кујните низ целиот свет.“

Честопати нарекувана престолнина на храната во светот, Франција долго време е синоним за кулинарска извонредност. Во традицијата на нејзините патувања во „Searching For Mexico“, и „Searching For Spain“, Лонгорија сега ќе го открие иконското потекло на француската кујна, каде што искуството со јадење за прв пат беше воздигнато до уметничка форма. Низ повеќе региони, Лонгорија ќе биде на раскрсницата на вековната гастрономска традиција и најсовремената креативност во земја чиј национален идентитет е дефиниран од нејзината богата историја на храна.

„Отсекогаш знаевме дека Франција ќе биде крајната дестинација и дека поклонението низ оваа кулинарска мека бара врвен културен амбасадор – а Ева стана токму тоа“, рече Ејми Ентелис, извршен потпретседател за таленти, CNN Originals и креативен развој за CNN Worldwide. „Од Мексико до Шпанија, заразното чувство за кулинарска љубопитност на Ева резонираше кај гледачите на CNN и ние сме воодушевени што се впуштаме во оваа нова авантура со неа.“

Франшизата започна, секако, со „Searching For Italy“, водена од Стенли Тучи, иако CNN ја откажа таа серија во 2022 година како дел од повлекувањето на оригиналната програма, стратешки потег што беше поништен откако Марк Томпсон се приклучи како извршен директор. Тучи сега е домаќин на различна серија за храна за патување во Италија за Nat Geo.

„Ѕвездата на очајни домаќинки“ уште лани откри дека таа и нејзиното семејство се иселиле од „дистописките“ Соединетите држави, сега го делат своето време меѓу Мексико и Шпанија.

„Тука го имав целиот мој возрасен живот“, рече Лонгорија на Мари Клер од САД, „Но, дури и пред [пандемијата], се менуваше. Вибрацијата беше поинаква. И тогаш се случи КОВИД, и се смени. Без разлика дали се работи за политика или за даноци, не дека сакам да да го напаѓам животот во Калифорнија – едноставно се чувствувам како ова поглавје во мојот живот да е завршено сега“.

Лонгорија ги наведе изборите како една од причините за конечното нејзино убедување. „Шокантниот дел не е тоа што тој победи“, рече таа за победата на Доналд Трамп минатата недела. „Тоа е дека осуден криминалец кој исфрла толку многу омраза може да ја има највисоката функција.

„Ако тој ги исполни своите ветувања, тоа ќе биде страшно место“, рече таа. Лонгорија, исто така, зеде секунда за да се потсети на победата на Трамп во 2016 година, кога рече: „Никогаш не сум била подепресивна во мојот живот.

Лонгорија признава дека е „привилегирана“ што може да донесе одлука да се оддалечи. „Можам да избегам и да одам некаде“, рече таа. „Повеќето Американци немаат толку среќа. Тие ќе останат заглавени во оваа дистописка земја, а мојата вознемиреност и тага се за нив“.

Актерката сега живее со својот сопруг Хозе Бастон и нивниот син, 7-годишниот Сантијаго, во Мексико и Шпанија. Таа често завршува на друго место во Европа и Јужна Америка поради работа, но не се враќа често во Лос Анџелес.

Лани, актерката, беше почестена од основачот на Амазон Џеф Безос и неговата свршеница Лорен Санчез за нејзината филантропија со 50 милиони долари. Беше меѓу добитниците на Bezos Courage & Civility Award за 2024, опишана како награда која им оддава почит на лидерите кои бараат решенија со храброст и учтивост.