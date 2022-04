ЕУ одобри историски закон: Технолошките гиганти ќе бидат одговорни за објавување нелегална содржина на нивните платформи

Европската унија одобри нов закон кој ќе изврши притисок врз големите технолошки гиганти како Мета, Гугл и Твитер да бидат поодговорни за нелегалната содржина на нивните платформи или потенцијално да ризикуваат да платат драконски казни.

По околу 16 часа преговори, ЕУ рано во саботата во Брисел постигна договор за Законот за дигитални услуги, значаен закон кој бара компаниите поагресивно да ја следат нивната содржина и брзо да отстрануваат се што се смета за штетно или нелегално.

„Нашите нови политики ќе ги заштитат онлајн корисниците, ќе обезбедат слобода на изразување и деловни можности. Она што е нелегално офлајн, всушност ќе биде нелегално онлајн во ЕУ. Силен сигнал до луѓето, компаниите и земјите ширум светот“, напиша на Твитер претседателката на ЕУ Урсула фон дер Лајен.

Today’s agreement on #DSA is historic.

Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.

A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022