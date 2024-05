Google се враќа во старите добри времиња на пребарување

За време на неодамна одржаната I/O конференција, Google најави некои новитети кои доаѓаат во пребарувањето на Интернет.

Иако во голем дел од своите новости и новитети, Google се фокусираше на функциите за вештачка интелигенција кои пристигнуваат во услугите на компанијата, вклучувајќи го и Search, компанијата не ја запостави основната функција на пребарување.

Така Google објави нов филтер за пребарување „Веб“, кој на корисникот ќе му прикажува само текстуални врски во резултатите од пребарувањето.

Новиот и дополнителен филтер ќе ви овозможи да се префрлате помеѓу картичките на Google со резултатите од пребарувањето, како што досега го правевме за Слики, Вести, видеа и други. Веб-табот сега е достапен за сите корисници на „Пребарување на Google“.

We’ve launched a new “Web” filter that shows only text-based links, just like you might filter to show other types of results, such as images or videos. The filter appears on the top of the results page alongside other filters or as part of the “More” option, rolling out today… pic.twitter.com/tIUy9LNCy5

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 14, 2024