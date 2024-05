Новите откритија укажуваат на вонземска активност

Истражувањето на сончевите системи, со помош на алгоритми на „невронска мрежа“, откри 60 ѕвезди кои се чини дека се опкружени со огромни вонземски електрани.

Седум таканаречени М-џуџести ѕвезди, кои се движат меѓу 60 и 8 проценти од големината на нашето Сонце, беа забележани дека испуштаат неочекувано високи инфрацрвени „топлински потписи“, според астрономите, пишува Дејли мејл.

Природните и подобро разбрани „појави“ во вселената, наведуваат тие во нивната нова студија, „не можат лесно да го објаснат набљудуваниот вишок на инфрацрвена емисија“.

Дајсон сфери

Откако физичарот Фримен Дајсон прв ја предложи идејата во Принстон во 1960 година, астрофизичарите шпекулираа дека напредните вонземјани можеби конструирале масивни колектори на сончева енергија околу една или повеќе ѕвезди.

Додека ги напојувале нивните вселенски вонземјани цивилизации, овие хипотетички „Дајсон сфери“ ќе се откријат зрачејќи повеќе топлина од вообичаеното, тврди физичарот.

Астрофизичарите и планетарните научници ги нарекуваат „Дајсоновите сфери“ и другите концепти како нив „техносигнатури“ или едноставно знаци на технологија таму во универзумот.

Технопотписите може да варираат од овие неверојатни инженерски достигнувања до поскромни знаци, како што е технолошки создаденото загадување, вклучително и азот диоксид од издувните гасови од согорувањето или хлорофлуоројаглеродите (CFCs) кои некогаш се заканувале на озонската обвивка на Земјата пред неколку години, и двете може да се детектираат далеку со телескоп светлосни години.

