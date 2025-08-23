ЕУ и нејзините членки обезбедија за Украина речиси 169 милијарди евра од 2022 година

Брисел – Европската унија и нејзините членки и обезбедија на Украина 168,9 милијарди евра од февруари 2022 година, соопшти Европската комисија.

Се наведува дека 59,6 милијарди евра се потрошени за воена помош, вклучувајќи го и делот финансиран од Европскиот фонд за мир.

Дополнително, ЕУ и нејзините земји-членки обезбедија најмалку 17 милијарди евра за поддршка на луѓето кои ја напуштиле Украина.

Од вкупната сума, 3,7 милијарди евра се обезбедени од приходите добиени од замрзнати руски средства.

Вчера на Украина и се исплатени четири милијарди евра.