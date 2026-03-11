Ерупција на вулканот Килауеа на Хаваи затвора парк и автопат

Ерупција од вулканот Килауеа на Хаваи привремено затвори еден национален парк и дел од еден голем автопат, бидејќи вулкански остатоци, вклучувајќи пепел, паѓаа од ерупцијата.

Фонтаните од лава што почнаа да извираат рано утрово се 43-ти во серијата ерупции што започнаа во декември 2024 година. Преносите во живо покажаа светло црвена лава и чад што се издига од кратерот. Сè уште не е јасно колку долго ќе трае сегашната ерупција. Претходните траеја неколку дена, додека други траеја неколку часа.

Како и во претходните ерупции, ерупцијата е ограничена на кратерот и гребенот на Килауеа, кој се наоѓа во Националниот парк Хавајски вулкани, и нема домови или згради во опасност.

Но, ерупциите на лава предизвикаа проблеми за блиските заедници и еден автопат поради паѓање остатоци и пепел, познати како „тефра“. Тефрата предизвика привремено затворање на националниот парк околу врвот на вулканот, како и на автопатот 11, главен пат на островот.

Властите поставија привремено засолниште во локално средно училиште за сместување на жителите и туристите погодени од затворањето на патиштата или паѓањето на тефрата. Но, досега никој не побарал да биде сместен таму, изјави портпаролот на округот. Националната метеоролошка служба издаде предупредување за загадување на воздухот од пепел.

Вулканската тефра може да предизвика иритација на очите и кожата и респираторни проблеми. Но, може да предизвика и други проблеми, како што се проблеми со водоснабдувањето, кои не се невообичаени на Хаваи.

Во претходните ерупции, жителите мораа да повикаат цивилна одбрана за да помогнат во чистењето на пепелта од нивните домови.

Кулалуеа е еден од најактивните вулкани во светот.