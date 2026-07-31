„Епл“ ги надмина проценките во последниот квартал на извршниот директор Кук, но акциите паѓаат

„Епл“ ги надмина очекувањата на пазарот во своите најнови резултати во четвртокот, одбележувајќи го конечниот извештај за заработката на Тим Кук како извршен директор со силен резултат, иако изгледите за тековниот квартал ги разочараа инвеститорите.

Резултатите на технолошкиот гигант од Купертино беа поттикнати од големата побарувачка за ајфон, остриот пораст во Кина и двоцифрениот раст во секој регион каде што работи.

Продажбата се зголеми за 16 отсто на 109,4 милијарди долари во периодот од април до јуни, додека профитот се искачи за 27 отсто на 29,8 милијарди долари.

Перформансите на компанијата беа зголемени со враќањето на тарифите наметнати минатата година од Доналд Трамп и поништени од Врховниот суд на САД во февруари.

Продажбата на ајфон скокна за 22 отсто на 54,3 милијарди долари бидејќи клиентите продолжија да ги надградуваат кон најновите модели, додека приходите на Мек се искачија за 29 отсто, а повисоките цени не влијаеа многу врз побарувачката.

Бизнисот со услуги на „Епл“ – кој ги опфаќа Еп стор, ајклауд и Епл мјузик (App Store, iCloud, Apple Music) и рекламирањето – порасна за 12 отсто на 30,7 милијарди долари, малку под очекувањата на аналитичарите.

Нарушувајќи ја сликата, „Епл“ прогнозираше раст на приходите меѓу девет и 11 проценти во тековниот квартал, под проценките, наведувајќи ги ограничувањата во снабдувањето.

Кук им рече на аналитичарите дека ограничувањата произлегуваат од неочекувано силната побарувачка за ајфон и Мек.

Насоките ги намалија акциите на „Епл“ за дури осум проценти во тргувањето по работното време.

„Денес, ‘Епл’ е горд што го пријави нашиот најсилен јунски квартал досега, со двоцифрен раст на приходите кај ајфон, Мек и услугите, како и во секој географски сегмент“, рече Кук во соопштението.

Објавата за заработка се очекуваше да биде последна за Кук како извршен директор.

Џон Тернус, кој присуствуваше на повикот на аналитичарите по заработката со Кук, ќе ја преземе функцијата извршен директор на „Епл“ на 1 септември, а Кук ќе стане извршен претседател на одборот на производителот на ајфон.

Кук ја води компанијата од 2011 година, преземајќи ја функцијата непосредно пред смртта на ко-основачот Стив Џобс.

Долго време критикуван за заостанување во трката за вештачка интелигенција, „Епл“ сега е награден од Вол Стрит за отпорот на огромните инвестиции што неговите големи технолошки ривали ги вложија во чипови и центри за податоци.

„Епл“ достигна пазарна вредност од 5 билиони долари оваа недела, додека акциите на некои ривали забележаа казнување бидејќи инвеститорите ја доведуваат во прашање профитабилноста на нивните огромни облози со вештачка интелигенција.

Акциите на Мета потонаа околу девет отсто во четвртокот, откако овонеделните резултати поттикнаа тревога за нејзиното трошење.

Спротивно на тоа, Мајкрософт нагло порасна откако сигнализираше дека неговите облози за вештачка интелигенција почнуваат да се исплатат.

Главната грижа за бизнисот на „Епл“ е зголемувањето на цените на мемориските чипови, клучна компонента за електрониката.

Производителот на ајфон во јуни ги зголеми цените на своите Мек компјутери и ајпад таблети, наведувајќи ги спиралните трошоци за меморија и складирање предизвикани од порастот на вештачката интелигенција, иако го поштеди ајфон.

Кук им рече на аналитичарите дека е премногу рано да се каже како тие зголемувања на цените ќе влијаат на побарувачката со текот на времето.

Вниманието сега е свртено кон тоа како „Епл“ ќе ја цени својата следна постава на паметни телефони, која се очекува во септември и наводно вклучува модел на преклопување.

Оваа недела, компанијата го лансираше и Apple Upgrade, програма за лизинг што им овозможува на американските клиенти да плаќаат за ајфон или други уреди на месечни рати.