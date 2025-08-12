Емотивно збогум од Шербеџија, Кесовија и Лисац со Габи Новак:„Не издржа срцето“

РАДЕ Шербеџија се збогува со Габи Новак во емотивна објава. Тој објави видео на Фејсбук во кое ја опиша Габи не само како голем уметник, туку и како негов долгогодишен пријател чие заминување му донесе огромна тага.

„Кога Матија замина, сите ние, нејзините блиски пријатели, се плашевме дека дрцето нема да и издржи . Не издржа. Габи Новак беше пред сè еден од најбожествените пејачи. Освен тоа, по што ја паметиме – таа беше вистински пријател на многу луѓе. Ја обожавав. Имав чест да бидам со неа и со целото тоа фантастично семејство толку многу години. Беше некако тивка, самоуверена, мудра“, рече тој.

„Не знам што друго да кажам освен тоа, освен огромна тага и тага затоа што замина. А покрај тоа, остана нешто што сите ќе го паметиме. Освен тоа, таа не беше сама. Тоа беа Габи и Арсен и Арсен и Габи, дуо што нè воодушеви сите со својата харизма“, додаде тој.

ТЕРЕЗА Кесовија се збогуваше со својата блиска пријателка и колешка Габи Новак.

„Имам болка во срцето. Подобро е да нема солзи, тие не служат за ништо. А сепак доаѓаат. И таа си отиде, мое златно сонце“, изјави Тереза за „Слободна Далмација“. Таа откри и какви биле последните денови на Габи. „Имаше тешкотии со говорот. Само сакав уште еднаш да дојдам до неа, да ја прегрнам и да ја бакнам. Знаев дека нема да потрае долго, знаев. Која мајка може да ја преживее смртта на својот син, Боже мој. Моето сонце“, тажно рече Тереза.

Тереза и Габи се пријателки со децении, а последниот пат кога се појавија заедно во јавноста беше пред два месеци, на последното збогување со Матија Дедиќ, единствениот син на Габи и Арсен Дедиќ. Кесовија не можеше да скрие колку е скршена од смртта на Матија.

ЈОСИПА Лисац се збогуваше со Габи Новак со заеднички фотографии.

„Ќе се сретнеме во 12:30 „во домот“, рече таа. Си промрморев, бидејќи беше малку прерано за мене. Сфати и додаде: „Добро, ќе ти дадам половина час фора“. Габи, секогаш ќе те славиме… Прекрасна жена, полна со храброст, уметност, сочувство, човечност… Те сакам…“, рече музичката дива.

Се уште не се знае кога и каде ќе биде погребана Габи Новак,  „со чие заминување заврши една од најубавите и најдолготрајните семејни приказни на хрватската музичка и уметничка сцена воопшто“. Комеморацијата, според хрватските медиуми, ќе се одржи во септември. 

