Емили Блант стана русокоса за „Ѓаволот носи Прада 2“

Тешка одлука. Тие се толку различни.

И овој пат, тоа е вистина: ликот на Емили Блант, Емили Чарлтон, направи драстична промена во својот изглед во „Ѓаволот носи Прада 2“, бидејќи беше забележана на снимањето во Њујорк во сосема нов платинесто русокосен изглед.

На фотографиите од снимањето на филмот од 14 август, 42-годишната актерка ја покажа светлата фризура до рамената со темни корени, комбинирајќи ја новата фризура со црни очила за сонце од Диор и црвени усни што одговараат на нејзиниот црно-црвен џемпер од Коуч и сребрена вратоврска со жичана маичка. Таа, исто така, носеше црна здолниште Maison Margiela со црни хеланки, комплетирајќи го изгледот со пар мокасини на платформа од Џанвито Роси.

Но, и покрај нејзината нова руса преобразба, тоа не значи дека Емили се збогувала со препознатливата црвена коса на нејзиниот лик засекогаш. Само две недели претходно, номинираната за Оскар се гордееше на снимањето со своите пламтести портокалови прамени, докажувајќи дека промените во ликовите за Емили не се движат со ледено темпо.

Сепак, она што е помалку очигледно е она што ја поттикнува поранешната извршна асистентка на Миранда Пристли, која ја игра Мерил Стрип, да го направи смелиот избор на фризура. Што се однесува до заплетот, филмот – во кој ќе се вратат и Ен Хатавеј и Трејси Томс – ќе ги прикаже Емили и Миранда како се соочуваат како раководители во нивните соодветни компании.

„Зошто Мерил и јас сме толку лоши една кон друга во секој филм што го снимаме?“, се пошегува Емили за „Ентертејнмент тунајт“ во јуни како одговор на тогашните гласини за заплетот. „Секогаш имаме караници една со друга. Не знам што е тоа. Да се надеваме дека ќе го поправиме. Не сум сигурна.“

Без оглед на тоа што ќе се случи со нивните ликови, Стенли Тучи – кој исто така ќе глуми во продолжението – беше непоколеблив дека тој и неговите колешки ќе го посетат повторно омилениот филм од 2006 година „за секунда“.

„Слушајте, беше одлично искуство, нели?“, изјави тој за „Е! њуз“ во октомври, пред потврдата за продолжението. „Се надевам дека ако се случи тоа – очигледно ќе треба да ја договориме целата логистика – но тоа би било забавно за сите.“